Un estudi de Manresa alerta del pes del model biomèdic en fisioteràpia

Docents de la Facultat de Ciències de la Salut de Manresa han liderat un estudi que conclou que només la formació específica en dolor afavoreix que els fisioterapeutes adoptin models biopsicosocials en el tractament del dolor lumbar.
Recerca liderada des de Manresa sobre el tractament del dolor
La Facultat de Ciències de la Salut de Manresa ha impulsat una investigació que posa el focus en com els fisioterapeutes aborden el dolor lumbar. L'estudi, publicat a la revista Retos, conclou que només la formació de postgrau o específica en dolor facilita l'adopció del model biopsicosocial, actualment recomanat per l'evidència científica.
El treball ha estat liderat per la coordinadora del grau en Fisioteràpia del campus manresà, Júlia Jubany Güell, i compta amb la participació de quatre docents del mateix centre i un investigador de la Universitat Autònoma de Barcelona.
Predomini del model biomèdic entre els professionals
La recerca evidencia que una part important dels fisioterapeutes de l'Estat espanyol continuen utilitzant un model biomèdic, que associa el dolor exclusivament a alteracions físiques. Segons l'estudi, aquest enfocament ha estat superat per l'evidència científica i pot contribuir a la cronificació del dolor i a pitjors resultats clínics.
L'anàlisi s'ha basat en una mostra de 204 professionals amb perfils diversos pel que fa a edat, experiència i formació. La majoria tenen entre 31 i 45 anys, amb una presència femenina superior, i trajectòries que van des de perfils joves fins a més de 25 anys d'experiència.
La formació en dolor, clau per canviar el paradigma
Els resultats mostren que la formació de postgrau està directament relacionada amb l'adopció del model biopsicosocial, que integra factors físics, psicològics i socials en la comprensió del dolor. En canvi, els estudis de grau o diplomatura no comporten aquest canvi de perspectiva.
A més, l'estudi indica que rebre més de 40 hores de formació específica en dolor redueix notablement les creences vinculades al model biomèdic i afavoreix pràctiques més alineades amb les guies clíniques actuals.
També s'observa que els professionals amb més de 25 anys d'experiència tendeixen a mantenir enfocaments més tradicionals, fet que reforça la necessitat de formació contínua al llarg de la carrera.
El paper de la universitat en la transformació del model
La investigació assenyala la necessitat d'introduir canvis en la formació universitària per accelerar l'adopció del model biopsicosocial. En aquest sentit, es proposa incorporar estratègies pedagògiques que ajudin a reinterpretar el dolor més enllà de la dimensió estrictament física.
Segons defensa Júlia Jubany, "calen universitats que formin els futurs fisioterapeutes competents en abordatge biopsicosocial per afavorir un canvi en la professió", i considera que la universitat té un paper clau per impulsar aquesta transformació.
UManresa incorpora aquest enfocament en el grau
En aquest context, el grau en Fisioteràpia d'UManresa ja integra de manera estructural aquest enfocament en el seu programa formatiu. Segons Jubany, el model biomèdic continua molt arrelat tant en la professió com en la societat, fet que condiciona la pràctica dels nous titulats.
Per això, des del campus manresà es defensa la necessitat de formar professionals amb una mirada més àmplia i alineada amb l'evidència científica actual, amb l'objectiu de millorar el tractament del dolor lumbar, que avui és la principal causa de discapacitat a nivell mundial.