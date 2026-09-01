Allau de convocatòries de concentracions per l'homicidi del carrer Sant Jaume

L'homicidi de Carles Vilajosana al carrer Sant Jaume ha desencadenat una allau de convocatòries de concentracions a Manresa. Després de la protesta d'aquest dimarts a la plaça Major, que ha reunit unes 500 persones, impulsada per l'entorn d'Aliança Catalana, hi ha com a mínim quatre noves convocatòries previstes entre dimecres i dijous.
La primera serà dimecres a les 12 del migdia, quan l'Ajuntament de Manresa ha convocat un minut de silenci a la plaça Major en record de la víctima i en rebuig a l'homicidi.
El mateix dimecres, a les 7 de la tarda, està prevista una marxa que sortirà de la plaça Neus Català i acabarà davant de l'Ajuntament. En aquest cas, la convocatòria no porta la signatura de cap partit, entitat o organització.
Concentració veïnal a tocar del lloc del crim
També dimecres, a les 9 del vespre, els veïns dels barris de les Escodines i de la Sagrada Família han convocat una concentració silenciosa al carrer Divina Pastora, a tocar del lloc on s'ha produït l'homicidi. Els organitzadors demanen als assistents que hi vagin amb espelmes.
La darrera de les convocatòries previstes serà dijous a 2/4 de 7 de la tarda a la plaça Major. En aquest cas, l'acte se situa en l'entorn de Vox, tot i que el cartell tampoc identifica formalment cap organització com a convocant. El lema de la concentració és "Ja n'hi ha prou d'inseguretat, de robatoris, agressions i assassinats".
D'aquesta manera, Manresa afronta dos dies amb diversos actes de rebuig a l'homicidi i de reivindicació de més seguretat, després que aquest dimarts unes 500 persones es concentressin a la plaça Major per reclamar justícia per la mort de Carles Vilajosana.