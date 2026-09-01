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Allau de convocatòries de concentracions per l'homicidi del carrer Sant Jaume

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El minut de silenci de l'Ajuntament, una marxa sense convocant, una concentració veïnal al costat del lloc del crim i una protesta vinculada a l'entorn de Vox en només dos dies

  • Concentració d'aquest dimarts de rebuig a l'homicidi del carrer Sant Jaume -

ARA A PORTADA

Publicat el 01 de setembre de 2026 a les 22:58

L'homicidi de Carles Vilajosana al carrer Sant Jaume ha desencadenat una allau de convocatòries de concentracions a Manresa. Després de la protesta d'aquest dimarts a la plaça Major, que ha reunit unes 500 persones, impulsada per l'entorn d'Aliança Catalana, hi ha com a mínim quatre noves convocatòries previstes entre dimecres i dijous.

La primera serà dimecres a les 12 del migdia, quan l'Ajuntament de Manresa ha convocat un minut de silenci a la plaça Major en record de la víctima i en rebuig a l'homicidi.

El mateix dimecres, a les 7 de la tarda, està prevista una marxa que sortirà de la plaça Neus Català i acabarà davant de l'Ajuntament. En aquest cas, la convocatòria no porta la signatura de cap partit, entitat o organització.

Concentració veïnal a tocar del lloc del crim

També dimecres, a les 9 del vespre, els veïns dels barris de les Escodines i de la Sagrada Família han convocat una concentració silenciosa al carrer Divina Pastora, a tocar del lloc on s'ha produït l'homicidi. Els organitzadors demanen als assistents que hi vagin amb espelmes.

La darrera de les convocatòries previstes serà dijous a 2/4 de 7 de la tarda a la plaça Major. En aquest cas, l'acte se situa en l'entorn de Vox, tot i que el cartell tampoc identifica formalment cap organització com a convocant. El lema de la concentració és "Ja n'hi ha prou d'inseguretat, de robatoris, agressions i assassinats".

D'aquesta manera, Manresa afronta dos dies amb diversos actes de rebuig a l'homicidi i de reivindicació de més seguretat, després que aquest dimarts unes 500 persones es concentressin a la plaça Major per reclamar justícia per la mort de Carles Vilajosana.

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