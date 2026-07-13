Aparatós xoc entre un turisme i un autocar al centre de Manresa amb dos ferits lleus

El conductor i l'acompanyant d'un turisme han resultat ferits lleus aquest dilluns al vespre en un espectacular accident amb un autocar de la línia Manresa-Barcelona a la cruïlla entre la Muralla del Carme i la carretera de Vic de Manresa. El sinistre ha provocat importants afectacions al trànsit durant més d'una hora.
El turisme hauria envaït el pas de l'autocar
L'accident s'ha produït poc després de les sis de la tarda a la confluència de la Muralla del Carme amb la carretera de Vic. Segons les primeres informacions, el turisme circulava en sentit descendent per la Muralla i, per causes que es desconeixen, no hauria respectat el senyal d'stop de la cruïlla. En aquell moment, un autocar de la línia regular Manresa-Barcelona, que pujava per la mateixa via, girava cap a la carretera de Vic i ha acabat envestint el vehicle.
Danys importants als dos vehicles
L'impacte ha estat molt violent. El turisme ha quedat amb el capó completament esfondrat i els airbags desplegats, mentre que l'autocar ha patit desperfectes a la part davantera, amb el despreniment d'una part del xassís.
El conductor i l'acompanyant del cotxe han resultat ferits de caràcter lleu. No s'han registrat ferits entre els ocupants de l'autocar.
Més d'una hora amb el trànsit tallat
Fins al lloc dels fets s'hi ha desplaçat una patrulla de la Guàrdia Urbana de Manresa, que ha instruït l'atestat de l'accident, ha senyalitzat la zona i ha desviat la circulació. L'autocar ha quedat creuat a la cruïlla, impedint l'accés a la Muralla del Carme, fet que ha obligat a mantenir el trànsit tallat durant més d'una hora, fins a la retirada dels vehicles i la normalització de la circulació.