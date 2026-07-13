Sense cap nova pista del cordovès que va desaparèixer a Callús fa mig mes

Ja ha transcorregut més de mig mes des que es va perdre el rastre de Braulio Gómez Delgado, el veí de 63 anys de la localitat d'El Viso (Còrdova) que va desaparèixer la matinada del dissabte 27 de juny en l'entorn de la masia de Mas Gras. En el dia d'avui, 13 de juliol, els Mossos d'Esquadra continuen sense cap pista sòlida que ajudi a esclarir on es troba, mentre que la família manté una espera desesperançada sense rebre cap mena d'informació sobre el seu parador.
Un viatge accidentat i una marxa precipitada
Segons la informació publicada pel Regió7, el viatge de Gómez des d'Andalusia fins al Bages per assistir a un retir de teràpia per a persones separades va estar marcat pels contratemps. El seu vehicle va patir avaries en dues ocasions durant el trajecte i, en arribar a Manresa, es va desorientar i va haver de trucar per demanar indicacions.
Aquestes incidències van fer que es presentés a Mas Gras tard i en un estat de gran alteració quan l'activitat ja havia començat. Poc després d'integrar-se al grup es va desencadenar una situació que el va dur a manifestar la seva decisió de marxar immediatament de la masia. Va sortir a peu en plena nit, prop de la una de la matinada de divendres a dissabte, agafant només una ampolla d'aigua i les claus del cotxe, però deixant el vehicle aparcat a la finca i el seu telèfon mòbil a l'interior de la casa. Tot i la seva sobtada marxa, l'alerta d'emergència de la desaparició no es va registrar fins al diumenge al vespre.
Sense indicis en la recerca policial
En els primers dies posteriors a la desaparició, es va desplegar un ampli dispositiu de recerca coordinat entre els Mossos d'Esquadra i els Bombers, el qual va incloure helicòpters i unitats canines per pentinar els camins i boscos adjacents cap a Viladelleva. En el marc de les indagacions de la unitat d'investigació, els agents policials van requerir autorització a un dels fills de l'home per poder accedir a l'interior del seu cotxe, trencant un dels vidres a la recerca d'indicis o de documents personals, a més de recollir els objectes que s'havia deixat a la masia.
Malgrat aquests esforços, l'absència de qualsevol pista o indici sobre el rumb que va agafar l'home va obligar a desactivar les tasques de cerca sobre el terreny fa dies. La investigació policial continua formalment oberta, però sense cap novetat de relleu. L'home fa 1,57 metres d'alçada, és de constitució molt prima, té els cabells grisos i anava vestit amb roba esportiva i pantalons curts en el moment de la seva desaparició.