Resulta ferit per arma blanca després d'una baralla a la Via Sant Ignasi de Manresa

Un home va resultar ferit per arma blanca divendres al matí arran d'una baralla a la Via Sant Ignasi de Manresa. Els serveis d'emergències van rebre l'avís cap a 2/4 de 10 i, en arribar al lloc dels fets, els agents només hi van trobar la víctima, que presentava dues ferides d'arma blanca. Els Mossos d'Esquadra mantenen oberta la investigació i, de moment, no s'ha practicat cap detenció.
L'avís es va rebre a primera hora del matí
Els fets van tenir lloc el passat divendres 10 de juliol, quan el telèfon d'emergències va rebre un avís alertant d'una baralla entre dues o tres persones a la Via Sant Ignasi de Manresa, en la qual hi havia una persona ferida per arma blanca.
Quan les primeres patrulles van arribar al lloc dels fets, l'agressor ja havia fugit i únicament hi van localitzar la víctima.
La víctima presentava dues ferides d'arma blanca
L'home tenia una ganivetada a la part de davant, sota les costelles, i una altra a la part posterior del tronc, a la zona dorsal.
Inicialment, la víctima es va negar a rebre assistència sanitària, però finalment va acceptar ser atesa pels professionals del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), que la van traslladar en ambulància a l'Hospital Sant Joan de Déu de Manresa, on va rebre tractament per les ferides.
Investigació oberta
Els Mossos d'Esquadra hi van destinar tres patrulles i van fer una recerca pels carrers de l'entorn amb la informació facilitada per diversos testimonis, però no van aconseguir localitzar el presumpte agressor.
Segons un dels testimonis, l'autor dels fets podria residir al carrer Santa Llúcia de Manresa. La policia manté la investigació oberta per identificar-lo i detenir-lo. La principal hipòtesi és que la baralla està relacionada amb fets contra la salut pública. De moment, no consta cap persona arrestada en relació amb aquests fets.