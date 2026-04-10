Condemnat a 12 anys de presó l'home que va retenir i violar una noia als Trullols de Manresa

L'Audiència de Barcelona ha condemnat a 12 anys de presó l'home acusat de violar i retenir durant hores una jove a la zona dels Trullols de Manresa, en uns fets ocorreguts el gener del 2025. La resolució també estableix una ordre d'allunyament de 22 anys i el pagament de 43.300 euros d'indemnització per lesions, seqüeles i dany moral. El tribunal considera provat que l'acusat va actuar amb engany, fent-se passar per policia, per guanyar-se la confiança de la víctima i sotmetre-la a una situació de violència continuada.
Engany, violència i quatre hores de retenció
Segons la sentència, els fets van tenir lloc la matinada del 12 de gener del 2025 en una zona d'oci del polígon dels Trullols. L'acusat va abordar la jove a la sortida d'una discoteca fent-se passar per agent de policia, un fet que li va permetre separar-la del grup amb qui anava.
Posteriorment, la va conduir fins a un espai apartat on es van produir les primeres agressions físiques i sexuals. Més tard, la va traslladar de manera forçada fins a una barraca aïllada, sense llum, on la va retenir durant aproximadament quatre hores, en un context de violència continuada i sense possibilitat de fugir.
Durant el judici, la víctima va relatar que va patir per la seva vida i va descriure una situació de por extrema. Va explicar que l'agressor la va agredir repetidament, la va immobilitzar i la va obligar a practicar actes sexuals. També va destacar les seqüeles psicològiques persistents, amb ansietat, por constant i necessitat de tractament mèdic.
Un judici marcat pel comportament de l'acusat
El procés judicial, celebrat el 26 de març, va estar condicionat pel comportament de l'acusat, que va intervenir amb comentaris fora de context i actituds intimidatòries fins al punt que el jutge el va acabar expulsant de la sala.
Diversos testimonis van reforçar el relat de la víctima. Una dona que la va trobar va explicar que estava tremolant, semi despullada i en estat de xoc en una cabanya aïllada. També va identificar plenament l'acusat. Un altre testimoni va corroborar que l'home s'havia fet passar per policia i havia intentat quedar-se sol amb la jove.
Els informes pericials van descriure l'acusat com un agressor sexual violent i reincident, amb un patró d'actuació basat en l'engany, la selecció de víctimes vulnerables i la recerca d'espais aïllats per evitar ser descobert.
Pena, mesures i possible expulsió
A més de la pena de presó, la sentència imposa una ordre d'allunyament de 22 anys respecte de la víctima i fixa una indemnització de 43.300 euros pels danys físics i psicològics. El tribunal també estableix que, un cop complerts nou anys de condemna, la pena pot ser substituïda per l'expulsió de l'Estat durant un període de 10 anys.
L'acusació particular ha valorat positivament la resolució, considerant-la sòlida i ajustada als fets provats, mentre que la defensa, que havia sol·licitat l'absolució, pot presentar recurs contra la sentència.