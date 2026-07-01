El jutge manté els càrrecs als quatre activistes pel sabotatge a ICL al Bages

El jutjat de guàrdia de Manresa ha mantingut la condició d'investigades per a les quatre persones encausades pel sabotatge a les vies dels Ferrocarrils de la Generalitat (FGC) que donen servei a les mines d'ICL a Súria. Després de prendre'ls declaració aquest dimecres al matí, el jutge manté l'acusació pels delictes de danys, desordres públics i pertinença a grup criminal per a cadascuna d'elles, tot i que ha descartat aplicar-los cap tipus de mesura cautelar.
Als tres activistes detinguts dimarts de bon matí als seus domicilis de Barcelona i l'Hospitalet de Llobregat s'hi ha sumat aquest dimecres una quarta companya. Els Mossos d'Esquadra no l'havien pogut localitzar durant l'operatiu policial, però la jove s'ha presentat de manera voluntària per passar a disposició judicial al costat de la resta del grup. Dimarts al vespre, una cinquantena de persones es van concentrar davant la comissaria dels Mossos a Manresa per protestar per les detencions.
Suport a les portes dels jutjats
Els quatre encausats han sortit de l'edifici judicial cap a migdia, moment en què han estat rebuts amb aplaudiments i abraçades. A fora els esperava un grup format per familiars i companys desplaçats des de l'àrea metropolitana. Durant més de tres hores, una trentena d'activistes s'ha mantingut concentrada a les portes dels jutjats exhibint pancartes de suport als investigats, missatges a favor del poble palestí i consignes en contra de l'Estat d'Israel i de la multinacional minera ICL.
L'extracció de dades dels telèfons mòbils
A la sortida, una portaveu de la plataforma Boicot ICL ha alertat de l'estratègia policial en aquest cas, denunciant que "el principal interès [dels investigadors] és poder treure informació dels seus telèfons mòbils".
La portaveu ha defensat l'actuació dels encausats subratllant que "són persones que simplement van assistir a aquelles mobilitzacions" per "plantar cara a l'empresa". L'organització ha tornat a posar el focus en l'impacte de la companyia minera al territori, recordant que el moviment va assenyalar el runam salí i va denunciar l'expulsió de 800 persones del barri de l'Estació de Sallent.
"Al final, només per assistir-hi els van anar a buscar a casa, quan en realitat a qui han d'anar a buscar i a qui han de fer complir unes sentències judicials que no s'estan complint és a Israel", ha reblat la portaveu, avançant que el col·lectiu emetrà aviat un nou comunicat.
El context: les mobilitzacions de l'abril
La resolució judicial d'aquest dimecres és el darrer capítol de les intenses jornades de protesta ecologista de Revoltes de la Terra que van tenir lloc a l'abril a la comarca del Bages. L'acció de més impacte, i per la qual ara s'investiga aquests joves, va ser el desmuntatge de diversos trams de les vies del tren d'FGC, infraestructura que el moviment denuncia que s'utilitza gairebé en exclusiva per transportar la potassa d'ICL cap al port de Barcelona.