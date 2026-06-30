Concentració a les portes de la comissaria dels Mossos de Manresa pels detinguts del cas ICL

Una cinquantena de persones s'han aplegat aquest dimarts a la tarda davant la comissaria dels Mossos d'Esquadra de Manresa per mostrar el seu suport als tres activistes detinguts al matí per la seva presumpta vinculació en les accions contra la multinacional minera ICL del passat mes d'abril. Durant l'acte, amenitzat amb càntics reivindicatius i música, l'equip jurídic d'Acció Solidària ha confirmat la gravetat dels càrrecs que s'imputen a les tres joves: els delictes de danys, desordres públics i pertinença a grup criminal, tots ells vinculats a la campanya de Revoltes de la Terra contra la multinacional minera ICL del passat mes d'abril.
La indignació de l'entorn de les encausades s'ha fet palesa a les portes de les dependències policials de la capital del Bages. Abans de l'arribada de la concentració, la policia ha encintat l'accés a la comissaria i hi ha estacionat tres furgonetes dels ARRO. Els activistes han defensat la naturalesa absolutament pacífica de la participació dels detinguts en les jornades organitzades per la plataforma Revoltes de la Terra, subratllant que moltes de les persones investigades simplement havien anat a la comarca a prendre part dels tallers, els espais de reflexió i les xerrades programades. Davant el fet que la investigació conjunta dels Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Civil continua oberta, el moviment ja ha anunciat un nou pas en les mobilitzacions de denúncia, convocant una concentració a les portes dels jutjats de Manresa per a aquest dimecres a les deu del matí, coincidint amb el moment en què els joves passaran a disposició judicial.
Durant la mobilització s'ha procedit a la lectura d'un manifest conjunt signat per Boicot ICL i Revoltes de la Terra que no ha estalviat crítiques cap a la gestió política i mediambiental del territori. El text qualifica de "desastre" el llegat que l'extracció de potassa està deixant al Bages, assenyalant directament fenòmens com la salinització dels aqüífers o la presència de runams que s'han convertit en part del paisatge urbà. El manifest també ha connectat la lluita local amb el context geopolític internacional, recordant que ICL té la seva matriu a Tel-Aviv i vinculant els seus beneficis amb el finançament de l'exèrcit d'Israel. "Cínicament, aquells qui sostenen les guerres, ara ens voldran acusar de violència. La justícia que no ha fet res per protegir els rius davant de l'incompliment de sentències, ara s'activa contra les qui lluiten contra aquesta impunitat", recollia el text.
Per la seva banda, l'organització de l'esquerra independentista Alerta Solidària, encarregada de la defensa legal de les tres persones, ha carregat contra el Departament d'Interior de la Generalitat per l'ús de la via de la detenció. Des del col·lectiu consideren del tot desproporcionat que s'hagi arrestat de bon matí a persones plenament localitzables que fan una vida pública i laboral ordinària. L'entitat afirma que s'hauria pogut resoldre el tràmit amb una simple citació judicial als seus domicilis, evitant-los el tràngol de passar la nit a comissaria, i ha tancat el seu posicionament llançant un dard irònic a la consellera d'Interior: "Gràcies, Núria Parlon".
El rerefons de la causa: el bloqueig miner de l'abril
El cas que es tramita a les dependències policials de la Catalunya Central neix de les grans mobilitzacions ecologistes que van tenir lloc entre el 17 i el 19 d'abril d'enguany. Durant aquells tres dies, la segona edició del campament de Revoltes de la Terra -instal·lat en uns camps cedits per un pagès de Callús- va esdevenir un dels epicentres de la protesta verda a Catalunya, reunint milers de participants procedents d'arreu de l'Estat i de l'estranger en un espai autogestionat que disposava de cuines, menjadors comuns i espais infantils.
El conflicte penal, però, s'ha centrat en les accions directes i de boicot que es van organitzar en paral·lel als debats del campament. Entre les fites de la protesta va destacar una marxa lenta que va col·lapsar la C-16, l'ocupació multitudinària del runam salí del Cogulló a Sallent i, de manera especial, el sabotatge d'alguns trams de la xarxa ferroviària de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC). Aquesta línia de tren s'utilitza de forma gairebé exclusiva per traslladar la producció de sal i potassa des de la terminal de Súria fins al Port de Barcelona, un teixit logístic finançat amb diners públics que el moviment ecologista sempre ha denunciat que es posa al servei d'interessos privats.
L'operatiu d'aquest dimarts, que s'ha saldat amb la detenció de dos homes i una dona d'entre 32 i 39 anys a Barcelona i l'Hospitalet de Llobregat, posa sobre la taula el debat entorn de la persecució dels delictes ambientals al Bages. Cal recordar que l'empresa minera compta amb un llarg historial de litigis per la salinització de l'entorn de la conca del Llobregat, incloent-hi una sentència condemnatòria del 2015. El tancament dels abocaments a Sallent l'any 2020 i la concentració de l'activitat a la mina de Cabanasses de Súria no han diluït una polèmica històrica que ara es trasllada de nou a l'arena judicial.