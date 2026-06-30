Tres detinguts per les accions de sabotatge contra les mines d'ICL al Bages

Els Mossos d’Esquadra han engegat aquest dimarts al matí una operació policial vinculada a les mobilitzacions ecologistes del passat mes d'abril contra l'activitat de la multinacional minera ICL a la comarca del Bages. Segons ha informat Directa, el balanç provisional de l'actuació és de tres persones detingudes i un quart immoble sota una forta vigilància policial.
L'origen de la causa penal cal buscar-lo dos mesos i mig enrere, concretament entre els dies 17 i 19 d'abril, quan el col·lectiu Revoltes de la Terra va organitzar unes protestes multitudinàries que van incloure talls en eixos viaris i en línies de tren de Sallent, Súria, Callús i Santpedor. Aquelles jornades de lluita es van emmarcar en un campament aixecat en uns camps cedits per un pagès de la zona, on es van instal·lar carpes, espais de debat, menjadors i zones infantils.
Arrestos a peu de carrer i trasllat a Manresa
Les tres primeres detencions s'han dut a terme a la ciutat de Barcelona, prop dels domicilis dels afectats. Agents de paisà han efectuat les detencions de bon matí i han conduït els joves en cotxes policials fins a la comissaria de Manresa, seu de la Regió Policial de la Catalunya Central, on es centralitzen les diligències d'investigació d'aquest cas.
De manera simultània, la Comissaria General d'Informació ha desplegat un nombrós contingent d'efectius al districte de Sants-Montjuïc, al voltant de la residència d'una quarta persona vinculada a les mobilitzacions. En declaracions a Directa, aquest darrer activista ha explicat que la policia ja els havia retingut i identificat el cotxe durant les protestes del Bages "només per haver format part de les activitats". El jove ha confirmat que els seus companys de viatge d'aquell dia són, precisament, els tres arrestats d'avui, i ha llançat un missatge de resistència: "La por no farà que deixem de manifestar-nos; continuarem lluitant".
Crítiques directes a la consellera d'Interior
L'assistència jurídica de les afectades ha quedat en mans d'Alerta Solidària, que ja s'ha mobilitzat a les dependències policials de la capital del Bages. L'organització de l'esquerra independentista ha criticat durament les formes del Departament d'Interior mitjançant un comunicat a les xarxes socials, qualificant el dispositiu de "mesura innecessària" contra persones plenament localitzables que participen de forma habitual en actes públics.
Des del col·lectiu antirepressiu consideren que els Mossos haurien pogut formalitzar el tràmit a través d'una citació judicial ordinària, estalviant així la privació de llibertat i el fet d'impedir-los anar als seus llocs de treball. L'organització ha tancat el comunicat assenyalant directament la responsabilitat de la consellera d'Interior amb un irònic "gràcies a Núria Parlon".