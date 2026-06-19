La calor extrema genera incertesa sobre el risc d'incendis aquest estiu a la Catalunya Central

La Catalunya Central afronta la campanya forestal d'aquest estiu amb un escenari marcat per la incertesa. Tot i que les pluges acumulades durant l'hivern han permès recuperar part de la humitat de la vegetació, les temperatures excepcionalment elevades de les darreres setmanes i les successives onades de calor generen dubtes sobre el comportament dels boscos davant un eventual incendi.
Així s'ha posat de manifest aquest divendres durant la presentació de la campanya forestal 2026 a la vegueria de la Catalunya Central, amb la participació de representants de Bombers, Agents Rurals, Protecció Civil, Mossos d'Esquadra, SEM i la Delegació del Govern.
El sud del Bages, entre les zones més sensibles
El cap de la Regió d'Emergències Centre dels Bombers, Santi Lleonart, ha explicat que els incendis agrícoles poden propagar-se amb facilitat a causa de les baixes humitats relatives i les altes temperatures, però ha admès que encara existeixen incògnites sobre la resposta de la massa forestal.
Segons ha detallat, els indicis actuals apunten que al sud del Bages i a l'Anoia els boscos ja podrien afavorir la propagació dels incendis. En canvi, al Berguedà, el nord del Solsonès, el Lluçanès i Osona la vegetació encara manté una certa capacitat de resistència. Tot i això, ha advertit que aquesta situació podria canviar ràpidament si es mantenen les onades de calor.
Lleonart també ha recordat que als boscos encara hi ha una important quantitat de combustible mort acumulat durant les sequeres dels anys 2021 i 2022, un factor que pot incrementar la intensitat dels focs.
Crida a la prudència per Sant Joan
La proximitat de la revetlla de Sant Joan preocupa especialment els serveis d'emergència. El cap dels Agents Rurals a la Catalunya Central, Francesc Coll, ha recordat que el Pla Alfa és una eina de conscienciació per extremar les precaucions en moments d'alt risc i ha advertit que diversos municipis de la meitat sud de la regió ja es troben en nivell 2 i, en alguns casos, en nivell 3.
Coll ha insistit en la necessitat d'actuar amb la màxima prudència amb els petards i el material pirotècnic, especialment a prop de zones forestals, i no ha descartat restriccions d'accés a espais naturals si el risc augmenta.
Per la seva banda, la delegada del Govern a la Catalunya Central, Elia Tortolero, ha recordat que nou de cada deu incendis tenen origen humà i ha apel·lat a la responsabilitat ciutadana. També ha destacat la importància de les sessions informatives adreçades als ajuntaments per coordinar protocols i recursos davant la campanya d'estiu.
Més de 480 bombers i 54 ADF al dispositiu
Per fer front a la campanya forestal, la Catalunya Central disposarà d'un operatiu format per 334 bombers professionals i 146 voluntaris, a més de dos Equips de Prevenció Activa Forestal (EPAF) i les 54 Agrupacions de Defensa Forestal (ADF) del territori.
El desplegament es completa amb un helicòpter de coordinació i comandament i un helicòpter bombarder, amb l'objectiu de respondre amb rapidesa davant qualsevol incendi que es pugui declarar durant els mesos de més risc.