La Fiscalia arxiva la denúncia contra l'Ajuntament de Castellbell pel cas del Mas Brunet

La Fiscalia de Medi Ambient de Barcelona ha arxivat la denúncia presentada pel propietari de la finca del Mas Brunet contra l'Ajuntament de Castellbell i el Vilar i el regidor d'Urbanisme per unes presumptes actuacions irregulars en un camí de la seva propietat. El ministeri públic conclou que no hi ha cap indici que el regidor ordenés les obres denunciades ni que s'hagi comès cap delicte de prevaricació, coaccions o danys.
La Fiscalia descarta qualsevol delicte
La denúncia havia estat presentada el 17 de febrer de 2026 i acusava el regidor d'Urbanisme d'haver ordenat l'execució d'unes obres en un camí que el denunciant assegurava que era de la seva propietat. També sostenia que aquestes actuacions s'havien dut a terme amb la cooperació de la Guàrdia Municipal i dels Mossos d'Esquadra.
Després de requerir documentació al consistori, que la va lliurar el passat 26 de maig, la Fiscalia ha resolt arxivar les diligències en considerar que no consta acreditat cap dels fets denunciats. La resolució conclou que no és cert que el regidor ordenés cap obra i que no existeix cap indici de la comissió de delictes de prevaricació administrativa o urbanística, coaccions o danys.
En la mateixa resolució, el ministeri públic també assenyala que el propietari denunciant és objecte de diversos expedients de disciplina urbanística oberts per l'Ajuntament arran d'actuacions executades a la finca sense les corresponents llicències urbanístiques.
Satisfacció del consistori
Després de conèixer la resolució, l'Ajuntament de Castellbell i el Vilar ha expressat la seva "total satisfacció" per la decisió de la Fiscalia, que considera que ratifica la correcció de l'actuació municipal, del regidor d'Urbanisme i dels cossos de seguretat implicats.
El govern municipal afirma que les acusacions presentades pretenien "posar en dubte l'honestedat dels representants públics i dels cossos de seguretat" i assegura que no tolerarà actuacions que, segons defensa, tinguin com a finalitat "coartar l'exercici de les potestats administratives, com a eina de pressió o difamació per part de qui incompleix les normatives urbanístiques".
En aquest context, l'Ajuntament ha informat que els seus serveis jurídics ja estan analitzant la resolució de la Fiscalia i que el consistori es reserva el dret d'interposar reclamacions judicials per danys i perjudicis contra el denunciant, amb l'objectiu de defensar l'honorabilitat de la institució, del regidor d'Urbanisme i dels funcionaris i agents implicats.