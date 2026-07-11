Sant Fruitós cedeix un espai municipal a l'ADF Pla de Bages durant el Festival Camins

L'Ajuntament de Sant Fruitós de Bages ha posat a disposició de l'ADF Pla de Bages el local de l'Associació de Veïns de la Rosaleda perquè pugui mantenir la seva activitat durant el mes de juliol. La cessió respon a la impossibilitat d'utilitzar la seva seu habitual al Palau Firal de Manresa, ocupat aquests dies pel Festival Camins.
Una ubicació provisional durant el mes de juliol
L'Ajuntament de Sant Fruitós de Bages ha cedit temporalment a l'ADF Pla de Bages el local de l'Associació de Veïns de la Rosaleda perquè l'entitat pugui continuar desenvolupant amb normalitat la seva activitat durant aquest mes de juliol.
L'agrupació utilitza habitualment un espai situat al recinte del Palau Firal de Manresa com a base d'operacions. Amb motiu de la celebració del Festival Camins, però, no pot disposar d'aquestes instal·lacions i va sol·licitar la col·laboració del consistori santfruitosenc per trobar un emplaçament alternatiu.
Un espai ben comunicat
Davant aquesta petició, l'Ajuntament ha posat a disposició de l'ADF el local de l'Associació de Veïns de la Rosaleda, una ubicació ben connectada amb la xarxa viària que facilita els desplaçaments cap als diferents municipis de la comarca on l'entitat desenvolupa les seves tasques de prevenció i suport en la lluita contra els incendis forestals.
La cessió s'ha formalitzat amb el vistiplau de l'Associació de Veïns de la Rosaleda, que ha autoritzat l'ús temporal de l'espai durant aquest període.
Suport a les entitats de protecció del territori
Amb aquesta actuació, l'Ajuntament de Sant Fruitós de Bages reafirma el seu compromís amb les entitats que treballen per a la seguretat, la prevenció i la protecció del territori, facilitant els recursos necessaris perquè puguin continuar prestant servei sense interrupcions en una època especialment sensible pel risc d'incendis forestals.