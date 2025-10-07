Un home llança pedres als cotxes des d'un pont de la C-16 a Balsareny i fereix una agent dels Mossos

Els Mossos d'Esquadra han obert una investigació per localitzar una persona que la matinada de dissabte a diumenge va llançar pedres des d'un pont de la C-16, a Balsareny, provocant danys en diversos vehicles i ferides lleus a una agent policial. Aquest diumenge a la nit, es va repetir un incident similar a la mateixa zona, sense ferits.
Una agent ferida i tres cotxes destrossats
El primer episodi es va produir la nit de dissabte, al voltant de la mitjanit, quan un home va llançar diverses pedres a dos vehicles que circulaven per la carretera C-16, a l'altura del quilòmetre 69, dins del terme municipal de Balsareny. Segons fonts policials, els cotxes van quedar greument danyats, tot i que cap dels conductors va resultar ferit.
Quan una patrulla dels Mossos d'Esquadra es va desplaçar fins al lloc dels fets, els agents també van ser atacats amb pedres. Una de les roques va impactar contra la banda del copilot, esmicolant el vidre del vehicle i ferint lleument una agent. L'autor o autors dels fets van aconseguir fugir abans no arribessin reforços policials.
Com ha avançat Regió7 i ha corroborat NacióManresa de fonts policials, la policia manté oberta una investigació per identificar i detenir el responsable. No es descarta que hi hagi més d'una persona implicada.
Nou llançament de pedres la nit de diumenge
La tensió es va reactivar aquest diumenge al vespre, quan pels volts de 2/4 de 12 de la nit un altre vehicle va rebre l'impacte d'una pedra a la mateixa zona. En aquest cas, no hi va haver ferits, però sí danys materials.
Els Mossos d'Esquadra van tornar a mobilitzar-se fins al lloc dels fets, però no van trobar rastre del possible autor. El cos policial manté dispositius de vigilància a la zona i demana col·laboració ciutadana per localitzar els responsables d'uns fets que podrien haver tingut conseqüències molt greus per a la seguretat viària.