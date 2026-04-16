Un infant de 3 anys ferit en un atropellament al carrer Granollers de Manresa

Un infant de 3 anys ha resultat ferit lleu en un atropellament en que també ha estat envestida una dona de 29 anys aquest dimecres a la tarda a Manresa i ha estat traslladat a l'hospital, segons ha informat la Guàrdia Urbana de Manresa.
Un atropellament amb un menor implicat
Un menor de 3 anys ha resultat ferit de caràcter lleu en un atropellament que s'ha produït aquest dimecres, 15 d'abril, poc abans de les 7 de la tarda, al carrer Granollers, a l'alçada del número 15 de Manresa.
En l'accident s'hi han vist implicats un turisme i tres persones. El vehicle, un Toyota Corolla, era conduït per un home de 58 anys, veí de Manresa, que ha resultat il·lès.
Trasllat a l'hospital i estat dels implicats
El menor atropellat, també veí de la ciutat, ha patit ferides lleus o menys greus i ha estat traslladat a l'Hospital de Sant Joan de Déu de Manresa pel mateix vehicle implicat en l'accident. L'altra persona atropellada, una dona de 29 anys, també veïna de Manresa, ha resultat il·lesa.
Proves negatives i obertura d'expedient
Segons ha informat la Guàrdia Urbana, el conductor va donar negatiu en les proves d'alcoholèmia i estupefaents practicades posteriorment.
Malgrat això, s'ha iniciat un expedient administratiu per una infracció al Reglament General de Circulació contra el conductor del vehicle implicat.