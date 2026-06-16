Així sera el Sónar+D 2026 a la Llotja de Mar

El Sónar 2026 es prepara per una nova edició que desplaçarà tota l’activitat musical a Fira Gran Via. Amb quatre escenaris el dijous 18 de juny i sis el divendres 19 i dissabte 20, el festival articula una programació amb més d’un centenar d’actuacions, entre les quals destaca la banda de culte britànica The Prodigy, el raper londinenc Skepta, les sessions de Charlotte de Witte, Amelie Lens i Chris Stussy, els directes de Cabaret Voltaire, Kelis, WhoMadeWho i Modeselektor i el projecte d’improvisació en format 360º STOOR Live, protagonitzat per Speedy J. La cita - marcada pel canvi de direcció - busca oferir una barreja de llenguatges, disciplines i generacions en un nou format fidel a la seva essència.
Gestionat íntegrament per l’organització sense ànim de lucre Fundació Sónar, la nova edició del Sónar+D se celebrarà el dijous 18 i divendres 19 de juny, de 10:00 a 21:00 h, a la seva nova seu a la Llotja de Mar. El programa convidarà a explorar noves formes de conviure amb la tecnologia, saltant del consum passiu de la mateixa a una participació activa en ella. Aquesta reflexió crítica, constructiva i optimista sobre el factor humà en un entorn cada cop més automatitzat, es durà a terme mitjançant un programa de Talks & Panels, instal·lacions, performances i espais expositius interactius amb projectes i prototips.
Tot això, articulat entorn de tres temàtiques: AI & Music en un escenari post-IA (powered by S+T+ARTS); Beyond the Screen, que explora com fer de les creacions digitals quelcom més físic i humà; i Digital Gardens and Dark Forests o futurs alternatius d’un Internet dominat per interessos comercials. Destaquen les ponències d’Eugene Healey, Yancey Strickler, niceaunties, Mónica Rikić, Daito Manabe, Mindy Seu i Joana Moll; els workshops de desilence, Keiken, 0xSalon i Chia Amisola; les exposicions i instal·lacions d’Arts Korea Lab, Superbe i Volvox Labs; i les converses del programa Community amb Yehwan Song i Claire Brodka de designboom, IRCAM Forum, Pep Salazar & Volvox Labs i Mirik Milan de VibeLab i Azucena Micó de Sound Diplomacy, entre d’altres.
A més, Sónar+D estarà més present a Fira Gran Via amb l’estructura arquitectònica ORGANYSMO, desenvolupada per LedPulse, i la projecció Dins de Desilence, presentada per fritz–kolab.
Novetats en la mobilització i les ubicacions
D’altra banda, Miquel Trullols, responsable de comunicació i màrqueting del Sónar ha detallat algunes novetats d’aquesta nova edició, moltes elles derivades del canvi d’ubicació. "Com que el públic es quedarà al mateix recinte durant moltes hores teníem clar que havíem de buscar maneres de millorar l’experiència de l’usuari", ha apuntat, “i una d’elles és que puguin entrar i sortir del recinte sense problema".
També ha afegit que hi haurà busos llançadora que portaran als espectadors al centre de Barcelona, el pagament no tindrà cap despesa associada ni s’haurà de fer cap gestió prèvia ni posterior al festival i es podrà entrar menjar a dins. "Segueix sent un festival complicat de muntar i que oferirà de tot, però volíem que l’experiència de l’usuari fos senzilla”, ha reconegut, “conec a molta fent que ha vingut des del primer dia i que ho seguirà fent".