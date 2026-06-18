El Sónar 2026 obre portes i omple d'electrònica el recinte de Fira Gran Via

El Sónar 2026 ha obert portes aquest dijous estrenant el seu nou format, amb tota l'activitat concentrada al recinte de Fira Gran Via de l'Hospitalet de Llobregat. Des de primera hora de la tarda, centenars de persones han començat a arribar a la cita amb l’electrònica, les arts digitals i la innovació. La jornada ha arrencat amb la inauguració de la instal·lació "Organysmo", una gran escultura immersiva de llum i so reactiva creada per LedPulse. Ha continuat amb el gospelfunk psicodèlic d'Arp Frique & The Perpetual Singers i el directe de la lleidatana MERCÈ, que fusiona veu, violí, electrònica i univers digital en la presentació del seu primer disc. El canvi d'ubicació ha generat diversitat d'opinions entre els assistents més fidels.
Durant tres dies, entre aquest dijous i dissabte, el Sónar 2026 té programades més de 100 actuacions en sis escenaris diferents. Tant l'edició de dia com la de nit tindrà lloc a Fira Gran Via, amb concerts des de les 5 de la tarda fins a les 7 del matí. Destaquen la banda de culte britànica The Prodigy, el raper londinenc Skepta, les sessions de Charlotte de Witte, Amelie Lens i Chris Stussy o el directe de Cabaret Voltaire. El festival busca combinar artistes emergents, propostes consolidades, sons globals i experiències que van més enllà de la música.
En Joan i la Míriam, de Girona, han aprofitat que treballen a Barcelona i que els agrada el festival per a venir al Sónar dijous. "S'agraeix descansar una mica i venir a escoltar tecno", explica en Joan en declaracions a l'ACN. Admet que li hauria agradat veure The Prodigy, que és dissabte, però veurà altres concerts que li interessen, com Kettama. El nou format integralment a Fira Gran Via li agrada perquè és més "espaiós".
En Pere, en canvi, admet que se sent "una mica desubicat", perquè a Fira Gran Via només s'hi feia el Sónar de nit. Però assegura que "el festival s'adapta a la societat". Explica que ha vingut cada any al festival des del 1999, el "mil·lenni passat": "Cada any vinc sol i ens ajuntem 15, 20 o més. M'agraden alguns artistes, però sempre descobreixes coses noves". I fa broma: "Estic fent teletreball, no li digueu al meu mànager".
L'Àngela també és una fidel del Sónar, "des de fa molts anys". Aquest any, però, ha decidit només venir un dia, per a veure Colin Benders a la sessió amb Speedy J, i també el concert de Cabaret Voltaire, que és "més de la seva època". El canvi d'ubicació no li acaba de fer el pes, recordant que ella va començar a anar-hi quan es feia a Apolo.
Organysmo de LedPulse
El Sónar+D també aterra a Fira Gran Via. Coincidint amb l'obertura de portes del festival, s'ha presentat "Organysmo", una escultura arquitectònica reactiva especialment desenvolupada per LedPulse, empresa líder en el disseny d'experiències immersives. Subjectada al sostre, a través del sistema DragonO, l'estructura de 30 metres per 30 metres crea imatges en 3D fent servir punts de llum LED, que transforma la llum en un material escultòric. El públic no veu imatges projectades en superfícies planes, sinó que es veu embolicat per formes, colors i figures en moviment que envaeixen l'espai.
"Organysmo" compta també amb un sistema d'àudio espacial de 16 canals que genera so en temps real, sincronitzat a la perfecció amb les tires LED i els patrons d'il·luminació canviants. Gràcies a la tecnologia d'Ableton, els processos de so aprofiten tot l'espectre sonor -des dels subgreus de baixa freqüència fins als tons aguts- per a reflectir i realçar els moviments de la instal·lació.
Arp Frique & The Perpetual Singers
Un dels primers concerts de la jornada, a les 18.10 a l'escenari d'Estrella Damm, ha estat el d'Arp Frique. És el nom del projecte d'electrònica psicodèlica del productor, compositor i multiintrumentalista holandès Niels Nieuborg, que barreja space disco, afrobeat, funk i músiques tradicionals del Carib i Cap Verd.
Davant d'uns centenars de persones que ha anat arribant en sortir de la feina, tota la banda ha pujat dalt l'escenari vestida de blanc. Ho han fet amb guitarres elèctriques, teclats, bateria i la gran potència vocal de la banda encapçalada per la llegenda del soul Rocq-E Harrell, coneguda per haver treballat amb artistes com Stevie Wonder, Patti LaBelle i Earth, Wind & Fire.
MERCÈ presenta 'Show simulator'
Des d'Almenar (Segrià) fins a l'escenari del SónarHall, ha aterrat MERCÈ, amb el seu espectacle de música, cos digital i risc en un mateix llenguatge. Amb un repertori en anglès i català, l'artista lleidatana ha interpretat els dos singles que la van catapultar, Runner i Why Emma?, i ha presentat el seu recent àlbum de rebut RISC. La seva estètica semblant a Lara Croft, amb unes botes blanques imponents, no han impedit l'escenari que també ha inclòs coreografia. A la pantalla, el seu avatar 3D i el videojoc shooter que protagonitzen han estat extensions del que passava a l'escenari. El directe del tour 'Show simulator' també va acompanyat d'un violí i processament electrònics en temps real.
El Sónar+D posa al centre la creativitat, la innovació i el pensament crític
Paral·lelament, aquest dijous i divendres el Sónar+D ha tornat a posar al centre la creativitat, la innovació i el pensament crític en una nova edició que s’estrena a la Llotja de Mar de Barcelona. La proposta convida l’audiència a pensar la cultura i la tecnologia de manera “crítica, constructiva i optimista”, saltant d’un consum passiu a la participació activa a través d’un programa multidisciplinari que combina exposició, xerrades, conferències, tallers i taules rodones. La comissària Cristina Checa, explica que el nou espai afavoreix un “contrast” molt interessant: “Sempre que es mira al futur s’ha de mirar una mica al passat”. Pel que fa als expositors, celebren poder mostrar els seus projectes en un lloc de “pura innovació”. “No hem de tenir por de la tecnologia”, afegeixen.