Cardenals ballant, Messi i Cruyff: les millors bromes a xarxes del nou Papa

El conclave ha estat breu. A la quarta votació Robert Prevost ha estat escollit nou Papa i ha triat el nom de Lleó XIV. En un món amb càmeres per tot arreu, ha sobtat trobar-se un focus d'informació on no podien accedir els mitjans ni hi havia telèfons.

Davant la falta d'informació de què passava dins el conclave, els usuaris de xarxes socials han fet volar la imaginació i han començat a publicar mems sobre què estaven fent els cardenals. Així s'han fet virals vídeos fets amb IA de cardenals ballant dins el recinte catòlic.

Amb el nomenament de Lleó XIV com a Papa, els mems han començat a girar entorn de la seva figura. Alguns li han trobat semblances amb l'entrenador de futbol Claudio Ranieri, d'altres han fet broma amb la cançó We No Speak Americano. Finalment, els més culers també han associat la figura de Lleó XIV amb Leo Messi, pel nom, i amb Johan Cruyff pel número catorze.