«Tralalero Tralala», o com la IA a TikTok ens desfà el cervell

La intel·ligència artificial creix a un ritme exponencial que fa vertigen. Ja ho hem abordat diverses vegades aquí a Next. Centenars de científics, enginyers, programadors, ments pensants de gran categoria o multimilionaris avorrits amb les seves carteres intenten controlar un monstre informàtic que, al cap i a la fi, només és un element que requereix una intencionalitat. Es pot fer servir per a tot el que us imagineu, en totes les seves versions.

Però pel cap no deixen de rebotar-me les idees més absurdes de la història de la modernitat per un simple motiu: soc usuari de TikTok. Per tant, com a tal, estic exposat a la viralitat d'uns elements que, la majoria de vegades, deixen de tenir un sentit racional. Simplificant, ho entens, perquè ets nadiu digital, perquè et nodreixes dels codis, però és impossible fer-ho entendre als teus pares, mares, avis o tiets sense adonar-te'n com sones d'absurd. I així arribem al brainrot.

La pobresa mental és un concepte de la cultura d'internet que s'ha fet servir des de fa anys, però ara ha aconseguit situar-se en el punt de viralitat màxima gràcies a la generació Alfa (sí, ja hi ha més per davant de la Z, per si no ho recordaves). Des de fa setmanes, uns personatges creats per IA envaeixen plataformes com TikTok, X o els reels d'Instagram amb una veu en off que simula un accent en italià.

Ho sé, tots els ingredients són surrealistes, un malson de Dalí, però espereu a veure els personatges i els seus noms. El Tralalero Tralala, un tauró amb quatre potes en les quals porta unes sabatilles Nike blaves. El Tung Tung Sahur, un tronc de fusta amb un bat de beisbol. M'adono que només d'explicar-los ja em cau la cara de vergonya. Però això és internet en la seva màxima esplendor.

Creadors de contingut ho han incorporat al seu imaginari de mems, usuaris fan reptes com intentar endevinar els noms d'aquestes creacions estrambòtiques en molt pocs segons només veient un fragment d'imatge, altres creen batalles (també generades per IA) per veure qui és més fort. No. Té. Cap. Mena. De. Sentit. I per què és notícia? Per què funciona tant, per què és tan viral? Per un principi bàsic que els Elon Musk de torn no entenen encara de les coves digitals: els codis funcionen diferent. A la gent, a altes hores de la nit, li fa gràcia tot, però li fa gràcia perquè és genuí, és una novetat orgànica, natural. No hi ha campanyes de màrqueting o algoritmes al darrere.

Els discursos apocalíptics sobre una fi del món provocada per la IA com si fos Skynet a Terminator han de ser fonamentats amb raons d'alt voltatge (com les aplicacions militars o en altes esferes governamentals), però a peu de carrer, la gent, a part de copiar en un examen amb el ChatGPT, intentar descobrir si la seva tos és un càncer mortal (perquè l'opció d'anar al metge sembla massa difícil) o dedicar-se a la pornografia, fan servir la IA per l'humor. Per fer l'idiota. No en el mal sentit de l'adjectiu, sinó en el més banal, frívol i brainrot. Fa por, però, intentar desxifrar fins a on arribarà aquesta absurditat.

