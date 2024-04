10 llibres en català que recomanem des de BookTok (i no us podeu perdre)

Que la gent jove no llegeix és una fal·làcia immensa. Simplement, els canals no són els mateixos per culpa de les pantalles. Mòbils, xarxes socials, ordinadors, tauletes... els canvis de paradigma són evidents, però el triomf absolut des de fa anys de BookTok, la subcategoria de TikTok on es fan recomanacions de llibres entre els usuaris consolida encara més la premissa. Els joves llegeixen i, a més a més, es recomanen llibres.

BookTok no és un espai únicament per a joves o adolescents, però en aquesta xarxa social ells (i especialment elles) en són clara majoria. El català no té gaire múscul en aquesta mena d'espais digitals, però la llengua es va fent forta gràcies a centenars d'usuaris que la reivindiquen amb vídeos i recomanacions literàries. BookTok Catalunya, BookTokCata i derivats en són l'exemple més precís.

En aquestes circumstàncies i a les portes de Sant Jordi, us regalem una llista de diversos llibres i propostes que triomfen en aquest espai, a més d'afegir-hi recomanacions de collita pròpia per aquest Sant Jordi 2024.

1. Ofert a les mans, el paradís crema - Pol Guasch (Anagrama)

Un dels millors autors catalans joves dels darrers anys, estrenava aquest 2024 una novel·la de dos amics en un món abocat al col·lapse. Considerat un dels joves prodigis de la poesia, Guasch s'endinsa en la foscor i l'horror amb una literatura carregada de bellesa.

2. Tot el que no sigui morir-se - Marc Sarrats (La Magrana)

Ja és difícil no haver-se creuat amb cap dels monòlegs, piulades, vídeos o intervencions d'un dels millors humoristes (ja no tan jove) de Catalunya. En aquest llibre de relats, Sarrats en presenta deu que tots ells giren entorn de la mort. L'humor, més àcid que una llimona podrida, és el pal de paller de la majoria de les seves pàgines.

3. Fusta i resina - Ofèlia Carbonell (Columna Edicions)

L'escriptora, músic i guionista va encetar la col·lecció Brunzits del Grup62 amb un còctel d'autoficció que aconseguia abordar xarxes socials, feines precàries, vocacions que abandonem i cànons de bellesa en una Barcelona completament actual. Aquí pots llegir l'entrevista que vam fer-li al Next.

4. La garota entre les dents - Pau Cusí (Columna Edicions)

És imprescindible recomanar un dels títols més significatius del 2024 des d'una mirada jove (per edat i no per contingut), a més de ser una de les plomes que ha gaudit el Next. Cusí teixeix una col·lecció de relats en els que es relacionen l'absurditat, l'humor, la violència, el turisme, la quotidianitat i els francesos idiotes. Aquí podeu llegir la conversa que vam mantenir.

5. Les calces al sol - Regina Rodríguez Sirvent (La Campana)

Un dels títols que més rebombori ha generat a totes les xarxes socials possibles, des de TikTok a X. Esbojarrada, divertida, emotiva i que arrenca "a tot gas", aquesta novel·la promet ser una de les més significatives per als joves durant la temporada.

6. La saga Blackwater - Michael McDowell (Blackie Books)

Un èxit rotund gràcies a les xarxes socials i a una constant de cada generació de joves: la fantasia en la ficció segueix triomfant com un pastís en una festa d'aniversari. Quina és la gràcia? Es va publicar el 1983 i va quedar pràcticament oblidada, però fenòmens com TikTok l'han realçat de valent. Aquesta saga familiar que va aterrar a l'estat espanyol gràcies a l'editorial catalana segueix aglutinant milers de seguidors.

7. El nàufrag feliç - Ramon Folch i Camarasa (Viena)

La magnífica reedició que va fer l'editorial Viena el 2022 segueix triomfant amb alegria a BookTok. Moltes de les noves edicions de Petits Plaers o de la mateixa editorial catalana gaudeixen d'especial atenció a les xarxes, però aquesta novel·la de 1959 de Folch i Camarasa és un clàssic del segle XX a Catalunya que s'ha guanyat un espai en les noves generacions.

8. Estuve aquí y me acordé de vosotros - Anna Pacheco (Anagrama)

La periodista i escriptora barcelonina mostra un dels problemes més ferotges que espanta els veïns de la capital catalana: el turisme sense control. Pacheco s'endinsa en el món dels hotels de luxe i aconsegueix fer una radiografia precisa d'aquest ecosistema econòmic, social i laboral.

9. Hearstopper - Alice Oseman (Cross Books)

Un clàssic modern de la literatura juvenil que vuit anys després de la seva primera publicació segueix triomfant a les llibreries, a les plataformes i en el boca-orella als instituts. Fins i tot va ser un èxit la seva adaptació a Netflix. Aquesta història d'una parella de joves és una onada d'aire fresc a la literatura destinada per a joves i per als referents menors d'edat del col·lectiu LGTBIQ+.

10. Petar-ho a les xarxes - Carla Clavera (Cossetània)

Vertebrar un discurs divulgatiu i amè sobre les xarxes socials no és gens fàcil. Encara menys no caure en el paternalisme, però la creadora de contingut Clara Clavera ho aconsegueix en un concís llibre que intenta explicar els punts claus de les plataformes a l'hora de crear vídeos, imatges o qualsevol contingut. I reivindicant fer-ho en català.