Joan Torrecillas, la millor nota de la selectivitat a Barcelona: «Tenir una bona xarxa de suport és important»

Joan Torrecillas ha aconseguit una de les millors notes de la selectivitat 2026. Amb un 9,8 a les proves d'accés a la universitat, el qual s'enfila fins al 13,92 després de sumar els resultats de la part específica, aquest estudiant del Liceu Politècnic de Sant Cugat es converteix en un dels quatre alumnes amb millor nota de tota la demarcació de Barcelona. En conversa amb Nació des de Roma, on es troba en aquests moments de viatge, celebra amb entusiasme el seu èxit.
"No m'ho podia creure. Avui a les quatre del matí hem agafat l'avió i, en arribar, ja hem rebut les notes. Ho hem anat seguint amb els amics i estem flipant", explica Torrecillas. Ara es prendrà l'estiu per desconnectar, però l'any vinent ja té molt clar què vol estudiar: o un doble grau en telecomunicacions i matemàtiques a la UPC -on cal una prova externa per accedir-hi-, o un doble grau en mates o física a la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB).
El secret per haver obtingut aquesta nota, tal com assegura -i coincidint amb l'opinió dels altres estudiants que han assolit una molt bona nota a les PAU-, és treballar de forma "constant": "Fer-ho cada dia una mica és important, a mi no m'agraden els sprints finals", assevera. A més, destaca la importància de tenir una "bona xarxa de suport": "Tenir la família, els amics, els professors al costat és molt important per poder ser constant", afegeix Torrecillas.
Els millors estudiants de les PAU 2026
Laura Tallada Fàbrega, de l'INS Pere Alsius i Torrent, de Banyoles, ha aconseguit la nota més alta de tot Catalunya. Un 9,90 sobre 10. Cal recordar que les notes considerades les més altes del país estan supeditades a la part comuna.
Els estudiants, com saben, després han de sumar-se les notes de la part optativa per aconseguir arribar (amb la mitjana del Batxillerat) a la nota de tall per a accedir al grau que han demanat plaça. Aquesta és la resta de les millors notes de la selectivitat d'aquest any.
A la demarcació de Barcelona hi ha quatre estudiants que han aconseguit un 9,80.
- Martina Gutiérrez Roma, de l'Institut Vallès de Sabadell.
- Enric Sánchez Cañellas (de Sant Andre de la Barca), del Col·legi Sant Josep de Sant Sadurní d'Anoia.
- Tomás Alfonso Torralbo, de l'Institut Torre del Palau de Terrassa.
- Joan Torrecillas Calderón (de Rubí), del Liceu Politècnic de Sant Cugat del Vallès.
A la demarcació de Tarragona un estudiant ha aconseguit un 9,70.
- Miquel Edo, de l'Institut Baix Camp de Reus.
A la demarcació de Lleida una estudiant ha aconseguit un 9,60.
- Lucia Garcia Gil (de Cubells), de l'Institut Els Planells d'Artesa de Segre.