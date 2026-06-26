La perspectiva de gènere als estudis universitaris té marge de millora, tot i la bona satisfacció global

La perspectiva de gènere als graus i màsters universitaris té encara marge de millora. Així ho indiquen les dades de l’Enquesta de Satisfacció que impulsa AQU Catalunya juntament amb totes les universitats públiques i privades del país, i que el 2024 va incloure un mòdul de satisfacció a banda sobre aquesta qüestió. Les xifres de l'estudi sorgeixen d'una mostra de 5.652 respostes d'alumnat de grau i 3.440 d'estudiants de màster.
Així, tot i la bona satisfacció global, les respostes publicades aquest 2026 a partir d'entrevistes fetes a titulats i titulades de grau i màster que van acabar els estudis el curs 2022-2023, apunten que només un 56% d'alumnes de grau o de màster estan satisfets amb la formació rebuda per tal de poder desenvolupar solucions des de la perspectiva de gènere en la incorporació al món professional. Percentualment pròxim és el descontent amb la difusió del pla d'igualtat, amb un 17,5% i un 15,9% d'insatisfacció, en el cas dels graus i els màsters, respectivament.
Pel que fa a la inclusió de dones referents, hi ha més d'un 60% d'estudiants en ambdós casos que està satisfet amb l'enunciat. Ara bé, la neutralitat mostrada per més del 20% dels estudiants i la disconformitat de la resta sobre aquesta afirmació mostren que encara hi ha camí per córrer. En sentit oposat, i en relació amb els continguts i el llenguatge dels materials docents, més de dos terços de les persones enquestades hi estan satisfetes, mentre que el grau d'acord amb l’ítem referit a les intervencions a l’aula és el més validat, amb un 76,6 % en el cas dels graus i un 84,1 % en el cas dels màsters.
Canvis segons els subàmbits
Els ítems que formen part de l’enquesta de satisfacció amb la perspectiva de gènere no obtenen les mateixes valoracions, segons les respostes de les persones titulades de cada subàmbit educatiu. Així, en el cas dels graus, els nivells més alts de satisfacció es troben en els subàmbits d’Educació, Intervenció Social, Infermeria i Salut, i Psicologia i Teràpia. Quant als màsters, destaquen els subàmbits d’Humanitats, especialment Filosofia i Història, Llengües i Literatura, i Economia, Empresa i Turisme.
Per contra, els nivells més baixos de satisfacció, tant de l'alumnat de graus com de màsters, es troben en els subàmbits d’Enginyeries, especialment Arquitectura, Construcció i Civil, i Tecnologies Industrials. Aquest patró suggereix que el grau de feminització o masculinització de les titulacions pot estar influint en la percepció de la incorporació de la perspectiva de gènere, especialment pel que fa a la presència de dones referents i al contingut inclusiu.