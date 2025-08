Feijóo i la derogació del «sanchisme»

Alberto Núñez Feijóo se'n va anar de vacances mirant de desactivar una de les últimes polèmiques, que va emmarcar en el clàssic "era una broma". Després de dir que les vacances "estan sobrevalorades" -els que encara treballem aquests dies podem confirmar que no ho estan, ni de bon tros- i del rebombori pertinent a les xarxes socials, el líder del PP, vestit amb una mena de capa, va respondre als indignats amb un "pren-te un Albariño i descansa". Feijóo se sap fort, ara mateix.

El PP, així es desprèn de les enquestes que han anat sortint, ho té tot de cara per arribar a la Moncloa, previsiblement amb el suport de Vox. Li falta, però, que hi hagi eleccions, perquè no té prou força per provocar la caiguda de Pedro Sánchez a través d'una moció de censura. Sánchez, debilitat pels escàndols de corrupció que envolten el PSOE, ha aconseguit guanyar temps i munició gràcies al cas Montoro, i insisteix que no convocarà eleccions fins a l'any 2027. La tardor, amb la reactivació dels casos judicials, serà calenta.

En aquest context, en què la sensació és que Feijóo només pot perdre, el líder del PP ha apostat per la línia dura. Ha endurit el discurs en matèria migratòria -per competir amb Vox- i ha amenaçat de derogar les principals lleis del govern espanyol. La llista de normes que cal "eliminar o substituir" es farà durant l'agost, i segur que apareixerà la llei d'amnistia o el finançament singular, que ni tan sols existeix, encara.

El PP promet que no quedarà ni rastre de l'obra de govern de Sánchez, missatge que pot agradar al seu electorat i el que hi ha a l'extrema dreta, però que també té riscos. Feijóo no només desatén el votant centrista, sinó que la seva poca prudència és el millor combustible per mobilitzar una esquerra desorientada i desanimada després dels casos de corrupció al voltant del president del govern espanyol.

Amb les amenaces de Feijóo -les derogacions afectarien lleis com, per exemple, la llei d'habitatge?-, Sánchez té material per atiar la por a un govern de dretes, que arrasaria amb tot, també aquelles regulacions que beneficien una majoria social. El president espanyol -que es veu amb forces de repetir com a candidat del PSOE i fins i tot de guanyar les eleccions- se'n va sortir el 2023 amb el fantasma dels ultres i el líder del PP li està posant tot de cara per tornar-ho a intentar. La pregunta és si, aquest cop, n'hi haurà prou amb això.