Illa estira l’agenda europea de Duch

Quan Salvador Illa va assumir la presidència de la Generalitat, va deixar clar que la seva aposta era tornar Catalunya al centre de l'escena europea. Però el que potser no era tan evident és que aquesta acceleració internacional tindria un navegant experimentat al timó: el conseller d'Unió Europea i Acció Exterior, Jaume Duch.

Amb més de tres dècades de trajectòria a les institucions europees, incloent-hi el càrrec de portaveu i director general de Comunicació del Parlament Europeu, Duch ha teixit una xarxa de contactes i una comprensió institucional que ara es tradueixen en una agenda diplomàtica d'alt nivell per a Catalunya.

En pocs mesos, Duch ha mantingut reunions amb ambaixadors, cònsols i figures clau com la representant permanent de Polònia davant la UE, Agnieszka Bartol, coincidint amb la presidència polonesa del Consell de la UE, i amb el secretari general del Servei Europeu d'Acció Exterior, Stefano Sannino, per reforçar la perspectiva mediterrània en les polítiques europees.

Aquestes trobades no són només gestos simbòlics; són passos concrets per situar Catalunya com a actor rellevant en qüestions com l'oficialitat del català a la UE, la política euromediterrània i la cooperació transfronterera amb països com Andorra. Iniciatives que s’emmarquen en un nou model de projecció internacional, on l’autodeterminació ha desaparegut de l’escena, però l’ambició de lideratge en l’àmbit de les regions europees ha guanyat protagonisme. La tornada amb força de Catalunya als Quatre Motors d’Europa n’és una bona mostra.

La presència de Duch al capdavant de l'acció exterior permet a Illa moure's amb seguretat en l'àmbit internacional, sabent que compta amb una estructura sòlida i una estratègia ben definida. El Pla Brussel·les, impulsat pel conseller, és una mostra d'aquesta planificació, que busca mantenir una interlocució permanent amb les institucions europees i els eurodiputats catalans.

En definitiva, l'agenda internacional del president Illa no és fruit de la improvisació, sinó del treball constant i meticulós d'un equip liderat per Jaume Duch. Gràcies a aquesta sinergia, Catalunya torna a tenir veu pròpia a Europa, amb una diplomàcia que combina experiència, visió estratègica i un profund coneixement de les dinàmiques europees.