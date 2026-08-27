Ionquis d'internet

El novembre de 2024, enmig d'una intensa controvèrsia, el Parlament australià va resoldre prohibir l'accés a les xarxes socials als menors de setze anys. Dos mesos abans, una nena de dotze anys anomenada Charlotte O’Brien s'havia llevat la vida després d'un intens episodi d'assetjament escolar. La seva mare, Kelly O’Brien, va culpar a les xarxes socials i va remetre una carta al primer ministre, Anthony Albanese, perquè intervingués en favor de la infància. Aquell missatge va ser decisiu perquè Austràlia adoptés el camí de la prohibició.
En 2014, un altre suïcidi havia commocionat el país. Charlotte Dawson, presentadora de televisió, va aparèixer penjada al seu apartament dos anys després d'haver patit una campanya de ciberassetjament en Twitter. Tenia quaranta-set anys. En 2012, alguns internautes l'havien convidat a suïcidar-se i ella va acabar a l'hospital després d'haver intentat anar-se'n a l'altre món amb un còctel d'alcohol i pastilles. Quan per fi va aconseguir llevar-se del mig, els periòdics no van culpar tant a les plataformes com als seus usuaris.
Porto aquests dos casos a tall d'antecedents d'una notícia actual: Meta haurà d'abonar fins a 17.100 milions de dòlars per a resoldre els litigis que acusaven la companyia de fomentar un consum addictiu entre els menors. Mark Zuckerberg anuncia canvis en les seves plataformes i es compromet a implantar restriccions de temps. Els periòdics han comparat aquest acord amb el cèrcol judicial contra la indústria tabaquera. Les xarxes socials funcionen com una mena de nicotina digital, però ja no ens preocupa el càncer de pulmó o l'emfisema, sinó la salut mental de les noves generacions.
El paral·lelisme amb el tabac, no obstant això, és inexacte. És veritat que Philip Morris, per exemple, va haver d'indemnitzar a dos demandants que havien començat a fumar sent menors. La publicitat i les mostres gratuïtes van exercir un paper acreditat. Però també és cert que el cèrcol contra el tabac va molt més enllà de l'edat dels fumadors. En 1998, les tabacaires estatunidenques es van comprometre a pagar 206.000 milions de dòlars per a pal·liar el cost sanitari de les malalties relacionades amb el tabac.
És evident: els menors ocupen la baula més feble enfront de la indústria de l'addicció digital. Això no vol dir, tanmateix, que els adults siguem immunes als estralls de l'algorisme. En diferents estudis amb majors d'edat, l'ús compulsiu de les xarxes socials es relaciona amb índexs més alts de depressió, ansietat, estrès, solitud i mala qualitat del somni. Entre el suïcidi de Charlotte Dawson i el de Charlotte O’Brien hi ha una diferència de deu anys. Durant aquesta dècada, les grans tecnològiques han crescut sense que cap instància pública hagi aconseguit posar-los ple vedat. Som ionquis d'internet. Que ningú ens llevi la nostra dosi.