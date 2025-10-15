L’avortament a l’agenda de qui?

El PP s'ha embolicat en el tema de l'avortament a benefici d'un govern al qual li creixen els nans a cada cantonada i que respira alleugerit amb l’escàs ressò de les darreres notícies sobre Ábalos. Qui haurà aconsellat l’alcalde Almeida, just en aquest moment, deposar-se a parlar sobre si s'ha d'advertir o no a les dones que volen avortar de les conseqüències que fer-ho pot tenir en el seu esperit més que en el cos?
Oportunitat al marge, la presidenta de la Comunitat de Madrid no ha perdut l’ocasió de tornar a marcar el sentit de l'agenda, demostrant així per què al territori on governa les possibilitats de Vox minven. Hi ha qui diu que per això hauria de ser la candidata estatal, però al meu entendre el fenomen no és exportable. I els temes que ha col·locat en el debat públic poden ser distorsionats per una ministra de sanitat desesperada i una ministra d'igualtat sense brúixola, però posen de manifest dues veritats: que els 100.000 avortaments anuals a Espanya són un fracàs social (i educatiu) i que la mesura, exigida per la llei, de confegir una llista de metges objectors és criticable.
La primera constatació mereix una reflexió política: com hem arribat fins a aquest moment de la suposada emancipació femenina i de l'educació sexoafectiva perquè hàgim de concloure que l'avortament ha esdevingut un trist mètode anticonceptiu? I per què es criminalitza que es vulgui oferir a la dona gestant sortides econòmiques i de protecció social perquè realment sigui lliure quan decideix fer un pas així? Potser ho té tot a veure amb el fet que ningú no s'ha de responsabilitzar de l'acció que ha portat una dona (perquè està sola en aquest acte) fins allà.
La segona constatació té un abast més jurídic. Si el jurament hipocràtic obliga el facultatiu a defensar la vida, almenys fins al moment anterior a l'aferrissament terapèutic, no tindria més sentit que la llista, menor en nombre com sabem, fora dels metges que sí que estan disposats a posar fi a la vida del fetus per respectar la llibertat de la mare a decidir sobre el seu propi cos?
Es pot recaragolar el debat, dir que Ayuso parla així per alinear-se amb l'agenda internacional de l'extrema dreta. Però crec que té més importància en el que clarament ha estat un canvi de posició per part seva, el fet que en el seu camí es va creuar la pèrdua de les dues criatures que esperava. Va deixar de ser gestant, i encara que, a diferència d'altres que no ho sentin, part del dolor es manifestava en el desig de ser mare, crec que és en la pèrdua del vincle quan pren consciència del que tot el procés significa, del que un metge protegeix i de com és d'important no assenyalar-los per voler complir amb el que ancestralment ha estat element fonamental del seu codi deontològic. I tant se val quina sigui l’agenda política beneficiada.