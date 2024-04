Avançament del Festival Nits de Vic 2024: nova imatge, primers títols i una sessió d'homenatge a Akira Toriyama

Després de celebrar dues dècades de vida l'any 2023, el Festival Nits de cinema oriental de Vic enceta una nova etapa amb un canvi d'estil a la seva imatge gràfica que dona moltes pistes del que serà aquesta 21a edició. S'ha presentat aquest dissabte al vespre a l'Espai ETC de Vic de la mà de Bet Piella, regidora de Cultura de l'Ajuntament de Vic; Quim Crusellas, director del festival; i Domingo López, coprogramado, en el marc d'una sessió on també s'ha fet el primer avançament de sis títols que formaran part del Festival Nits 2024 -del 16 al 21 de juliol a Vic-, entre altres novetats rellevants.

El públic assistent ha pogut gaudir, en primícia, de la preestrena d'un dels títols més espectaculars de la temporada: la pel·lícula d'animació xinesa Deep Sea. Viatge a les profunditats, de Tian Xiaopeng, una festa subaquàtica de tècnica i colors impossibles que arribarà a les sales de cinema de la mà de la distribuïdora catalana Paycom Cinema després d'haver enlluernat el públic de diversos festivals internacionals, des de Berlín fins a Sitges.

Primeres pel·lícules confirmades

D'entre les pel·lícules que el festival ha revelat a la presentació en destaca, en primer lloc, Full River Red. Zhang Yimou, director de títols mítics com La linterna roja, Hero o La casa de les dagues voladores, torna al thriller històric amb una pel·lícula -distribuïda a l'estat espanyol per Madferfilms- que va ser un fenomen al seu país durant les celebracions de l'any nou xinès i que combina jocs d'intriga amb tocs de comèdia i una estètica impecable. Un altre dels grans títols del Festival Nits 2024 serà la superproducció índia HanuMan, de Prasanth Varma. La història del déu mico, al voltant d'un jove lladre de bon cor dotat amb un gran superpoder, és una nova mostra del sentit de l'èpica i l'aventura del cinema telgu, que recull el testimoni de les celebradíssimes Baahubali i RRR de SS Rajamouli.

El cinema xinès tindrà un altre representant de pes a la selecció del festival amb Flaming Cloud, de la directora Liu Siyi, una obra de fantasia i aventures que reinterpreta i mescla faules occidentals amb l'imaginari xinès i en fa, alhora, una mirada crítica. Un conte de fades juganer i estèticament enlluernador.

Des del Japó arriba Single8, de Kazuya Konaka, a la qual un grup d'adolescents apassionats pel cinema decideixen rodar un film en súper-8 inspirat en Star Wars. Un film lluminós i nostàlgic, amb un punt autobiogràfic, aplaudit per cineastes consagrats com Hirokazu Koreeda i Kiyoshi Kurosawa. I no marxem del Japó: el tokusatsu Ultraman Blazar The Movie: Tokyo Kaiju Showdown, de Taguchi Kiyotaka, nova entrega d'una de les sagues més mítiques de l'imaginari pop nipó, enfronta Ultraman amb el malvat Dr. Mabuse en una titànica lluita de gegants i monstres que formarà part del sempre irreverent cicle Akihabara!.

Inauguració del Festival Nits 2023.Irene Giménez

Un altre dels films presents al FestNits 2024 és el hongkonguès Back Home, de Nate Ki, història de terror plena de referències a la mitologia i tradicions del sud de la Xina, des de les ofrenes funeràries i l'òpera xinesa fins als fantasmes i la màgia negra.

A aquests sis primers títols se suma l'anunci d'una sessió d'homenatge al recentment desaparegut Akira Toriyama. L'autor d'algunes de les sagues d'anime més estimades pel públic català i mundial com Bola de Drac o Dr. Slump serà el protagonista d'una jornada plena de sorpreses.

Canvi d'imatge

L'altra gran novetat que s'ha anunciat aquest dissabte és la nova imatge, que s'allunya de la dels darrers anys i proposa una composició vibrant, amb una estètica pop i trencadora, nocturna, però plena de llum; nits il·luminades amb un element tan característic com els neons que poblen els carrers de Hong Kong, Tòquio i altres ciutats del sud-est asiàtic i que són un escenari recorrent a moltes pel·lícules. La part tipogràfica i de disseny s'ha creat a partir de la recerca de recursos gràfics habituals en el disseny tradicional i contemporani asiàtic, i també s'ha creat un "alfabet" propi amb kanjis i pictogrames que simbolitzen les característiques i esperit del festival. Com en edicions anteriors, l'estudi Partee ha creat la imatge de manera artesanal, en volum, i posteriorment hi ha afegit elements digitals.