La Fira Joc-Joc de Tona reuneix més de 5.000 persones

Edició d'èxit de la Fira Joc-Joc de Tona 2025, que ha reunit més de 5.000 persones durant el dissabte. Els carrers i places del municipi s'han omplert de famílies i aficionats que han pogut experimentar i descobrir noves formes de jugar.
La novetat d'enguany ha estat l'impuls d'un concurs per premiar un joc comercial, el jurat del qual ha estat format íntegrament per infants, una iniciativa pionera a Europa. El guanyador del distintiu ha sigut Gold, de Reiner Knizia.
El municipi osonenc s'ha convertit en la capital dels jocs. La plaça Major ha estat l'epicentre de l'esdeveniment, amb els jocs reciclats de Guixot de 8 i la tradicional tómbola.
A la Sala La Canal han conviscut els jocs artesans i jocs moderns, mentre que la zona de baixos estímuls sensorials per a persones amb hipersensibilitat i jocs adaptats per a persones invidents s'han instal·lat a la Biblioteca Caterina Figueras.
Les escoles de l'Era de Dalt i la Vedruna també han concentrat part de la fira, com els trencaclosques o les construccions de fusta.
L'edició de la Fira Joc-Joc d'enguany també ha estat un espai de celebració: la companyia Katakrak hi ha celebrat el 20è aniversari. Les seves propostes lúdiques s'han col·locat al carrer Antoni Figueras i la zona exterior de La Canal.
L'esdeveniment tancava portes amb un joc nocturn a l'Espai Muriel Casals per ampliar l'experiència dels visitants fora de l'horari de la fira.