L'Atlàntida de Vic estrena una producció pròpia sobre l'obra poètica i teatral de Lluís Solà

Llum, foscor, progressions és un reconeixement a l'obra poètica i teatral de Lluís Solà, un dels grans autors de la cultura catalana actual. L'espectacle, dirigit per Pep Paré i amb vocació d'acció musical, ofereix les composicions electròniques i electroacústiques que han creat músics catalans de prestigi, com Jordi Rossinyol o Agustí Charles, a partir de la interpretació d'una de les obres cabdals de Solà, titulada Cinc sonets de la llum. L'obra, de petit format, "despulla" la paraula dita i la cantada, i compta amb música electrònica i electroacústica, moviment corporal, dansa i arts visuals per oferir una experiència que connecta tradició i avantguarda. Aquesta òpera contemporània s'estrena aquest divendres a L'Atlàntida de Vic.
Lluís Solà i Sala (Vic, 1940) és poeta, dramaturg i traductor. Des dels inicis, les seves creacions artístiques, més enllà de la pàgina impresa, han reivindicat la dimensió sonora de la paraula, la relació que hi ha entre el moviment i la paraula, i entre la dansa i la poesia.
El mateix Solà ha estat present aquest dimecres al passi de gràfics que s'ha convocat per a la premsa abans de l'estrena de l'obra davant del públic. El poeta i dramaturg ha explicat que l'espectacle li fa "molta il·lusió" perquè els músics hi ha posat "un interès excepcional".
Lluís Solà ha destacat que cada cert període de la història, la música té una relació "diferent" amb la paraula, "que no sempre és fàcil". "Hi ha molts intents fallits de relacionar música i paraula. Semblen coses semblants, però cada moment necessita trobar la seva forma definitiva", ha explicat.
En la peça que s'estrena s'hi veuran diversos intents de fer "música per al segle XXI", ha dit Solà. El poeta ha destacat que l'espectacle també li ofereix la possibilitat de veure la seva poesia "acompanyada" de tot un seguit d'elements que ajuden a "desxifrar-la" i "donar-li sentit i profunditat en els temps actuals".
Per la seva banda, el director ha assenyalat que Solà va ser "la pedra alquímica" que va unir tots els elements de l'obra: des de la música, fins a la veu, passant per la poesia, la plàstica, la imatge estàtica, el vídeo, el videoart i el cos. "Jo feia de cuiner, amb la mà de morter, per anar lligant bé tots els elements". Pep Paré ha escollit la mezzosoprano Montserrat Bertral per situar-la dalt de l'escenari com una de les tres figures clau. L'acompanya l'actriu Rosa Cadafalch i el jove ballarí Èric Martín. La producció de l'espectacle ha anat a càrrec de Cristina Vilaró.
Per Paré, la poesia d'en Lluís va a l'"arrel", a allò que és "essencial", "i això crida l'atenció de molts artistes". "A partir dels trajectes literaris que ell fa, ens porta a preguntes essencials, (...) porta a conceptes, idees, desitjos o pulsions que tots tenim, com per exemple, com anem de la llum a la foscor, o de la bellesa al dolor". "És una poètica que no és només literària, és existencial", ha afegit Paré.
Inspiracions a partir dels textos de Solà
La llavor inicial del projecte es troba en la poesia de Lluís Solà, concretament, en els poemes que integren el llibre Cinc sonets de la llum. El compositor Agustí Charles ha explicat que els músics buscaven les "arrels profundes" de la terra, el bosc i la natura, però amb un llenguatge tan nou "com el món de l'electrònica". Cada artista ho ha treballat d'una manera diferent i ha fet la seva pròpia lectura.
En el cas de Charles, ell ha construït d'una forma artificial el món de què es parla, "com si ho estiguessis veient a través d'una petita transparència que modifica allò que veus, sense perdre mai l'essència". El compositor Jordi Rossinyol, després d'una lectura dels sonets, ha compost una obra on la paraula i l'univers sonor inicien una conversa "singular i suggeridora".
Per la seva banda, Andrés Lewin-Richter, compositor que el 1974 va fundar l'Estudi de Música Electroacústica Phonos, també ha compost peces a partir de la poesia de Lluís Solà en què es parteix de la improvisació i la paraula es mou i es perd per l'espai. El compositor Llorenç Balsach també ha incorporat una peça a l'obra a partir dels textos del poeta vigatà.
Llum, foscor, progressions s'estrena aquest divendres a les vuit del vespre a les Sala Joaquim Maideu de L'Atlàntida.