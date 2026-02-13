Taradell celebra una Jornada per Palestina aquest divendres

Entre els mesos de febrer i març, el cicle Cinema des del riu fins al mar recorrerà diversos municipis d'Osona amb l'objectiu d'obrir espais crítics i de conversa pública sobre Palestina a través del cine. Aquest divendres 13 de febrer arriba a Taradell en format de jornada comunitària i intergeneracional que combinarà activitats familiars, debat i creació artística.
La jornada arrencarà a les 17:00 hores amb una xocolatada popular i continuarà amb l'espectacle familiar Un circ de contes. A partir de les 19:00 hores, iniciarà la conversa Palestina, la punta de l'iceberg, amb Alguer Miquel i Laura Arau. Seguidament, performance poètica La paraula com a resistència, a càrrec de Ramon Furriols i artistes convidats, tastet de te i pastes marroquines i, finalment, la projecció de The Teacher, de Farah Nabulsi.
Durant tota la jornada hi haurà un espai de contes i llibres per a totes les edats, gestionat per la Biblioteca de Taradell i s'instal·larà una parada d'artesania palestina i marxandatge. L'entrada és solidària i tots els beneficis es destinaran a Gaza a través de les ONG Human Appeal, Fundació CAPP i Beit Al Mostaqbal.
Des de l'organització de l'acte remarquen que aquest arriba en un moment en què, malgrat l'anunci d'un alto el foc, es continua sense garantir la protecció de la població civil ni una restitució real dels drets sobre el terreny. També insisteixen que "Palestina és també la punta de l'iceberg d'un model global que converteix la guerra en rutina i que erosiona, a escala internacional, els límits bàsics del dret i de la dignitat humana".