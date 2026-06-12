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Economia

L'Incasòl finalitza la venda de l'última nau industrial de la Colònia Llaudet d'Aiguafreda a TenkaBest

TenkaBest trasllada la seva activitat logística al nou espai

  • Entrada al municipi d'Aiguafreda. -

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Publicat el 12 de juny de 2026 a les 08:14
Actualitzat el 12 de juny de 2026 a les 08:16

L'Institut Català del Sòl (Incasòl) ha completat la transmissió de l'única nau industrial que restava sense ocupar a la Colònia Llaudet d'Aiguafreda, passant-la a mans de TenkaBest. Aquesta operació comporta una contraprestació d'1,73 milions d'euros i inclou una superfície de 6.262 metres quadrats de sostre.

TenkaBest, especialitzada en fabricar i comercialitzar ambientadors, insecticides per a ús domèstic i productes de neteja, preveu destinar 2,5 milions d'euros a la compra i adequació de les noves instal·lacions. Aquesta decisió permetrà concentrar l'activitat logística de l'empresa a Aiguafreda i, com a efecte directe, s'espera sumar una desena de nous llocs de treball a la localitat.

Amb aquest darrer acord, Incasòl ja no compta amb cap nau industrial disponible a la Colònia Llaudet, fet que deixa exhaurit tot el sòl industrial d'Aiguafreda.

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