Arriba la 30a edició de la Fira de la Castanya de Viladrau

Gastronomia, oci, tradició i un entorn privilegiat. Així podria definir-se la Fira de la Castanya de Viladrau, una cita única i singular que, enguany, arriba a la 30a edició i se celebra el cap de setmana del 24, 25 i 26 d'octubre.
La Fira de la Castanya de Viladrau se celebra des de l'any 1995, una activitat que uneix activitat comercial, cultura, natura i la recuperació d'un producte propi del territori.
La castanya de Viladrau és una de les varietats més ben valorades del mercat. Tenen un color pujat i brillant, és dolça i fàcil de coure i es recull en unes condicions ambientals controlades dins del Parc Natural del Montseny.
Enguany, els productors preveuen que serà una temporada "bona". La campanya s'ha avançat 10 dies, expliquen, i esperen doblar la collita del 2024.
Pel que fa al preu, aquest es manté similar al de l'any passat, i un quilo de castanyes de la varietat més econòmica pot costar uns 11 euros. S'estima que la castanya catalana representa el 2% del total del mercat, dominat per la castanya de Galícia.
Tres dies d'activitats
La Fira de la Castanya es desplega aquest cap de setmana amb una proposta farcida d'activitats per a tots els públics i com a eix central el preuat fruit de bosc de tardor.
L'esdeveniment comença aquest divendres amb la inauguració i l'entrega de guardons de la 30a edició de la fira. El dissabte serà la jornada central amb cercaviles pels carrers del poble, tallers, una visita al recentment restaurant Castanyer de les Nous Branques o activitats infantils. El diumenge seguirà la mateixa tònica fins a cloure la 30a edició de la fira.