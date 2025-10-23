Què fer aquest cap de setmana a Osona i el Lluçanès: 24, 25 i 26 d'octubre

Arriba un nou cap de setmana farcit de propostes culturals i lúdiques a Osona i el Lluçanès. N'hi ha per a tots els públics i gustos, per això, des de la redacció d'Osona.com hem preparat un recull de les activitats més destacades pel cap de setmana del 24, 25 i 26 d'octubre a les nostres comarques.
Viladrau: 30a Fira de la Castanya
Aquest cap de setmana se celebra la 30a edició de la Fira de la Castanya de Viladrau, una mostra única i diversa que gira al voltant d'aquest preuat fruit de bosc de tardor, així com de la seva memòria històrica i tradició. La fira ofereix propostes culturals, lúdiques i populars diverses.
- Què? 30a Fira de la Castanya
- Quan? 25 i 26 d'octubre
- On? Viladrau
- Més informació
Torelló: Festival Itinerant de Cinemes Africans de Catalunya
Aquest dissabte 25 d'octubre, el Cinema El Casal de Torelló acull una nova edició del Festival Itinerant de Cinemes Africans de Catalunya. L'esdeveniment és gratuït i obert a tothom i, aquest 2025, aproparà a la ciutadania realitats diverses del continent africà.
- Què? Festival Itinerant de Cinemes Africans de Catalunya
- Quan? 25 d'octubre
- On? Torelló
- Més informació
L'Esquirol: Aplec a Patel del GDT
Dissabte 25 d'octubre, el Grup de Defensa del Ter celebra l'Aplec a Patel, a la zona del Salt del Cabrit, a l'Esquirol. Aquest acte s'emmarca en la campanya que els ecologistes tenen en marxa per a recollir recursos econòmics per a cobrir les despeses judicials del procés contra l'escorxador Patel, a qui acusen d'un delicte continuat contra el medi ambient. L'aplec comptarà amb més d'una sorpresa, una visita a l'abocament, fideuada popular i sobretaula.
- Què? Aplec a Patel
- Quan? 25 d'octubre
- On? Salt del Cabrit (Esquirol)
- Més informació
Prats de Lluçanès: Concert de Mar Pujol
La primera temporada del recentment rehabilitat Cafè Teatre Orient de Prats de Lluçanès programa, aquest divendres 24 d'octubre, a Mar Pujol amb un concert farcit de sorpreses i col·laboracions.
- Què? Concert de Mar Pujol
- Quan? 24 d'octubre
- On? Cafè Teatre Orient de Prats de Lluçanès
- Més informació
Vic: Visita guiada dels diumenges
La ciutat de Vic reprèn les visites guiades dels diumenges. Aquest mes d'octubre, s'ofereix una visita molt especial: la primera part de la Ruta Històrica del Nen, un dels tres caps de llúpia de la capital d'Osona. La visita anirà a càrrec de Xavier Cervera de Fòrum Vicus i es desplega els diumenges.
- Què? Visita guiada dels diumenges
- Quan? 5, 12, 19 i 26 d'octubre
- On? Vic
- Més informació