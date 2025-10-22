22 de octubre de 2025

Cerca Search | Subscriu-t'hi Newsletter |

ara mateix

10:30

ara mateix

Cultura i Mitjans

El Grup de Defensa del Ter organitza un aplec per visibilitzar la campanya «Portem Patel a judici»

Serà aquest dissabte 25 d'octubre entorn del Salt del Cabrit, a l'Esquirol

  • Cartell de l'Aplec a Patel del GDT d'aquest dissabte 25 d'octubre.

ARA A PORTADA

Publicat el 22 d’octubre de 2025 a les 11:49
Actualitzat el 22 d’octubre de 2025 a les 11:51

El passat 14 d'octubre, el Grup de Defensa del Ter (GDT) iniciava una campanya per cobrir les despeses judicials del procés contra l'escorxador Patel, del Grup Vall Companys, a qui acusen de delicte continuat contra el medi ambient.

Els ecologistes seran acusació popular en el judici que començarà els pròxims mesos i necessiten recollir 5.000 euros per les despeses judicials abans d'acabar el 2025.

 

Per donar visibilitat a la campanya -i també per continuar evidenciant la problemàtica de la indústria càrnia d'Osona-, organitzen diferents actes i activitats oberts a la ciutadania.

El primer tindrà lloc aquest dissabte 25 d'octubre amb l'Aplec a Patel, una jornada per reclamar la fi de la contaminació i el sobreconsum d'aigua de l'escorxador i la recuperació de la riera de Sant Martí de l'Esquirol.

L'Aplec tindrà lloc al voltant del Salt del Cabrit, on a les 12:30 hores hi haurà una acció sorpresa. Abans, oferiran esmorzar de benvinguda i una visita de l'abocament i la riera de Sant Martí a càrrec de Narcís Prat, catedràtic d'ecologia de la Universitat de Barcelona.

Al migdia, hi haurà una fideuada popular i, havent dinat, la sobretaula Cantem i glosem Patel.

Et pot interessar