Tona estrena un nou model de zona blava

A partir de l'1 de novembre, Tona disposarà de un nou model de zona blava, una mesura que dona resposta a una demanda ciutadania i del teixit comercial que permetrà aparcar la primera mitja hora sense cost per a poder fer gestions ràpides al centre del municipi.
El nou model, tal com expliquen des de l'Ajuntament, també aposta per una gestió "més propera i digital". D'aquesta manera, s'incorpora una aplicació mòbil "senzilla i àgil" que permetrà gestionar el tiquet d'aparcament des del mateix dispositiu mòbil. Al mateix temps, un agent cívic vetllarà pel bon ús del servei amb una funció informativa i pedagògica.
Noves places de zona blava
El nou model també aposta per a l'ampliació de places de zona blava. En concret, se situaran a la plaça 1 d'Octubre i al carrer Joan Maragall -entre els carrers Josep Homs i Antoni Figueras-.
"Aquesta ampliació suposarà una millora de la disponibilitat d'aparcament al centre del municipi, facilitant d'aquesta manera l'accés a comerços i serveis diversos com Correus i al Centre d'Atenció Primària", destaca l'alcalde de Tona, Lluís Ges.
Com a complement, el consistori habilitarà 51 noves places d'aparcament de lloguer al subterrani del carrer Josep Homs número 1, que estaran disponibles a partir de 2026.
Aquestes inclouran espais per a cotxes, motos i persones amb mobilitat reduïda, i es regularan segons un sistema de puntuació que valorarà la residència, la feina, la situació familiar o empresarial.
Fins a l'entrada en vigor del nou sistema -de l'1 de novembre de 2025 fins a finals d'any-, la zona blava funcionarà amb rellotge horari, disponible als comerços, i el control anirà a càrrec de la Policia Local. Es mantindrà la mitja hora gratuïta i el pagament posterior segons les tarifes vigents als parquímetres.
"Aquest canvi és fruit del consens i el diàleg amb els comerciants", destaca la regidora de Desenvolupament Local, Judit Sardà: "Amb el nou model fem un pas endavant en mobilitat i proximitat, garantint la rotació de vehicles i posant les persones al centre", conclou.