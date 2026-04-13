Constitueixen una taula per a millorar la gestió del risc d'inundacions a Osona

El
projecte europeu LocAll4Flood, coordinat per (UVic-UCC), ha ajudat a crear Centre Tecnològic BETA de la Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya espais de cooperació que han representat una millora significativa en la gestió territorial del risc d'inundacions. Actualment, s'està treballant per formalitzar un acord de col·laboració entre diversos actors clau amb la finalitat de donar continuïtat a aquests espais de cooperació. Per aquest motiu, els ajuntaments de Vic i Gurb, l'Agència Catalana de l'Aigua, Protecció Civil i el Consell Comarcal d'Osona, crearan una taula per a reforçar i millorar la gestió del risc d'inundacions a aquests municipis de la conca del riu Gurri, a través d' enfocaments coordinats, inclusius i sostenibles. Tanmateix, la proposta també podria obrir-se a entitats del sector privat, el món acadèmic i la societat civil.
Els objectius
La col·laboració dels diferents actors que formaran part de la taula per a la millora de la gestió del risc d'inundació a Osona s'articula al voltant de
tres objectius: la sensibilització de la població i la voluntat de millorar la comprensió ciutadana davant d' episodis de risc com les causes i els impactes de les inundacions sobtades, la importància de la prevenció, la preparació i l' adaptació en zones vulnerables; la millora de la coordinació entre actors per a una resposta efectiva; i el foment de la consideració i d' adopció de solucions viables a escala tècnica, ambiental i social, així com estratègies de reducció de riscos i adaptació al canvi climàtic.
Diferents actors del territori que participen en el projecte europeu per millorar la gestió davant del risc d`inundacions a Osona.
Risc d'inundacions sobtades
A la
regió mediterrània, les inundacions són un fenomen natural que pot tenir efectes ecològics beneficiosos, perquè contribueixen a la renovació dels ecosistemes mitjançant l' aportació d'aigua i nutrients als sòls. Amb tot, amb l'impacte del canvi climàtic, els episodis d'inundació es caracteritzen, cada cop més, per avingudes sobtades d'aigua intenses i destructives.
En aquesta àrea geogràfica, les inundacions sobtades solen ser provocades per
precipitacions intenses i de curta durada que superen la capacitat dels sistemes de drenatge naturals i artificials. A més, l' expansió de les àrees urbanes i industrials en zones inundables ha reduït la capacitat natural del sòl d'absorbir l'aigua.
La gestió d'aquests recursos exigeix
coordinació, comprensió compartida i un enfocament integrat entre tots els actors implicats, objectiu principal del projecte LocAl4Flood, coordinat pel Centre BETA de la UVic-UCC i que s'està desplegant a Malta, Itàlia, Bulgària i a l'Estat espanyol amb el cas específic de la conca del riu Gurri i l'afluent Mèder a Vic i el Torrent de l'Esperança a Gurb.
L'acord de col·laboració entre els diferents actors es presentarà aquest divendres a l'Ajuntament de Gurb. També es donaran a conèixer els detalls de la nova taula de treball, que haurà de permetre
reforçar la resiliència de la conca del Gurri davant les inundacions, amb solucions sostenibles i una participació activa de la comunitat.