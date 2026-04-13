13 de abril de 2026

Cerca Search | Subscriu-t'hi Newsletter |

ara mateix

10:30

ara mateix

Societat

Constitueixen una taula per a millorar la gestió del risc d'inundacions a Osona

Formen part del projecte, coordinat pel Centre BETA de la UVic-UCC, els ajuntaments de Vic i Gurb, l'ACA, Protecció Civil i el Consell Comarcal, encara que més endavant podria obrir-se a entitats, el món acadèmic i a la societat civil

  • El riu Mèder al seu pas per les Adoberies de Vic. -

ARA A PORTADA

Publicat el 13 d’abril de 2026 a les 11:52
Actualitzat el 13 d’abril de 2026 a les 11:56

El projecte europeu LocAll4Flood, coordinat per Centre Tecnològic BETA de la Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya (UVic-UCC), ha ajudat a crear espais de cooperació que han representat una millora significativa en la gestió territorial del risc d'inundacions. Actualment, s'està treballant per formalitzar un acord de col·laboració entre diversos actors clau amb la finalitat de donar continuïtat a aquests espais de cooperació. Per aquest motiu, els ajuntaments de Vic i Gurb, l'Agència Catalana de l'Aigua, Protecció Civil i el Consell Comarcal d'Osona, crearan una taula per a reforçar i millorar la gestió del risc d'inundacions a aquests municipis de la conca del riu Gurri, a través d'enfocaments coordinats, inclusius i sostenibles. Tanmateix, la proposta també podria obrir-se a entitats del sector privat, el món acadèmic i la societat civil.

Els objectius

La col·laboració dels diferents actors que formaran part de la taula per a la millora de la gestió del risc d'inundació a Osona s'articula al voltant de tres objectius: la sensibilització de la població i la voluntat de millorar la comprensió ciutadana davant d'episodis de risc com les causes i els impactes de les inundacions sobtades, la importància de la prevenció, la preparació i l'adaptació en zones vulnerables; la millora de la coordinació entre actors per a una resposta efectiva; i el foment de la consideració i d'adopció de solucions viables a escala tècnica, ambiental i social, així com estratègies de reducció de riscos i adaptació al canvi climàtic.

 

  • Diferents actors del territori que participen en el projecte europeu per millorar la gestió davant del risc d`inundacions a Osona.

Risc d'inundacions sobtades

A la regió mediterrània, les inundacions són un fenomen natural que pot tenir efectes ecològics beneficiosos, perquè contribueixen a la renovació dels ecosistemes mitjançant l'aportació d'aigua i nutrients als sòls. Amb tot, amb l'impacte del canvi climàtic, els episodis d'inundació es caracteritzen, cada cop més, per avingudes sobtades d'aigua intenses i destructives.

En aquesta àrea geogràfica, les inundacions sobtades solen ser provocades per precipitacions intenses i de curta durada que superen la capacitat dels sistemes de drenatge naturals i artificials. A més, l'expansió de les àrees urbanes i industrials en zones inundables ha reduït la capacitat natural del sòl d'absorbir l'aigua.

La gestió d'aquests recursos exigeix coordinació, comprensió compartida i un enfocament integrat entre tots els actors implicats, objectiu principal del projecte LocAl4Flood, coordinat pel Centre BETA de la UVic-UCC i que s'està desplegant a Malta, Itàlia, Bulgària i a l'Estat espanyol amb el cas específic de la conca del riu Gurri i l'afluent Mèder a Vic i el Torrent de l'Esperança a Gurb.

L'acord de col·laboració entre els diferents actors es presentarà aquest divendres a l'Ajuntament de Gurb. També es donaran a conèixer els detalls de la nova taula de treball, que haurà de permetre reforçar la resiliència de la conca del Gurri davant les inundacions, amb solucions sostenibles i una participació activa de la comunitat.

Et pot interessar