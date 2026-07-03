Denunciat per conduir a 198 km/h a Espinelves

Els Mossos d'Esquadra han denunciat un conductor que circulava a 198 km/h per la C-25, a Espinelves, en un tram limitat a 100 km/h.\r\n\r\nUna patrulla que estava fent un control de velocitat en aquesta via va detectar que el turisme sobrepassava la velocitat màxima permesa, just a l'entrada d'un túnel, a on el risc d'accident és més elevat.\r\n\r\nPer aquest motiu, el conductor del vehicle ha estat denunciat per un delicte contra la seguretat viària.\r\n\r\n\r\n\r\nEn un control de velocitat a la C-25, a Espinelves, detectem un turisme circulant a 198 km/h en un tram limitat a 100 km/h, una limitació establerta per la presència d’un túnel, on el risc és més elevat.\r\n\r\n👉 Denunciem el conductor per un delicte contra la seguretat viària. pic.twitter.com/zBGFyWV4if\r\n— Mossos (@mossos) July 2, 2026\r\n\r\n\r\n\r\n \r\n