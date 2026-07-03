03 de juliol de 2026

Cerca Cercar | Newsletters Suscripcio a Newsletter |

ara mateix

10:30
ara mateix

Denunciat per conduir a 198 km/h a Espinelves

Societat

El màxim permès en aquest tram de la C-25 és de 100 km/h

  • El conductor del vehicle ha estat denunciat per un delicte contra la seguretat viària. -

ARA A PORTADA

Publicat el 03 de juliol de 2026 a les 13:20

Els Mossos d'Esquadra han denunciat un conductor que circulava a 198 km/h per la C-25, a Espinelves, en un tram limitat a 100 km/h.

Una patrulla que estava fent un control de velocitat en aquesta via va detectar que el turisme sobrepassava la velocitat màxima permesa, just a l'entrada d'un túnel, a on el risc d'accident és més elevat.

Per aquest motiu, el conductor del vehicle ha estat denunciat per un delicte contra la seguretat viària.

 

Escull Osona com la teva font preferida de Google

Et pot interessar