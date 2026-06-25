El CAP de Torelló incorpora un equip multidisciplinari per atendre pacients complexos al domicili

L'Equip d'Atenció Primària de la Vall del Ges, el qual dona cobertura a Torelló, Sant Pere de Torelló, Sant Vicenç de Torelló i Borgonyà, ha incorporat una unitat bàsica assistencial (UBA-6), un model de treball multidisciplinari que permet oferir una atenció més integral i coordinada a les persones amb necessitats de salut complexes que reben atenció al domicili.
Formada per professionals de medicina familiar, infermeria i atenció a la ciutadania, la nova unitat incorpora també tres figures especialitzades: una farmacèutica, una treballadora social i una terapeuta ocupacional. L'equip treballa de manera conjunta per valorar els casos més complexos que s'atenen a domicili i defineixen els plans d'intervenció adaptats a cada pacient.
L'objectiu de la iniciativa és abordar la salut de les persones des d'una perspectiva més global i tenint en compte aspectes clínics, però també factors socials, funcionals i relacionats amb l'entorn, que poden influir de manera directa en el benestar i l'autonomia de les persones.
A tot plegat, destaca la figura de la terapeuta ocupacional, un perfil cada vegada més present a l'atenció primària. La seva tasca se centra a ajudar les persones amb malalties cròniques complexes o avançades a mantenir la màxima autonomia possible en les activitats quotidianes, tenint en compte la persona, l'activitat que realitza i l'entorn on viu. Entre altres funcions, contribueix a prevenir la pèrdua funcional, adaptar els espais domèstics per reduir riscos, com les caigudes, promoure hàbits saludables i afavorir la independència de les persones en el seu dia a dia.
Pioners a la Catalunya Central
La incorporació de la unitat a l'EAP de la Vall del Ges reforça l'atenció domiciliària i facilita una valoració compartida dels casos més complexos per part de professionals de diferents disciplines. L'atenció primària de la Catalunya Central és pionera en la implementació d'aquest model, que permet oferir una resposta més coordinada i ajustada a les necessitats de les persones, especialment en situacions de cronicitat, fragilitat o dependència.
En aquest context, el de Torelló és el quart equip que incorpora aquest grup multidisciplinari, després de Sant Hipòlit de Voltregà, Prats de Lluçanès i Sant Quirze de Besora.