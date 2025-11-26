Els cossos d'emergències es reuneixen a Vic per millorar la coordinació en cas de nevada important

"És clau poder-nos explicar les coses perquè el dia que ens hàgim de coordinar de veritat no tinguem cap sorpresa", ha assenyalat aquest dimecres en una jornada des de Vic la directora dels serveis territorials d'Interior i Seguretat Pública de la Catalunya Central, Helena Roca.
L'objectiu és que tots els cossos d'emergències estiguin preparats per actuar en les set comarques de la Catalunya Central -Osona, Lluçanès, Moianès, Bages, Berguedà i Solsonès-.
Des de Protecció Civil, la responsable Agnès Centelles ha explicat que l'estratègia passa per "l'anticipació" en l'aplicació de mesures "abans que es produeixin danys". També ha demanat corresponsabilitat als ciutadans perquè en un episodi de neu sàpiguen "autoprotegir-se" i estiguin "preparats" per passar fins a tres dies de forma autònoma.
En el cas de la Catalunya Central, la directora dels serveis territorials ha explicat que no hi ha un punt que els preocupi més que un altre o que sigui crític: "Ho vetllem tot". "Estem amatents per poder actuar a allò que passi a les set comarques", ha afegit.
La de Vic ha estat una trobada ordinària que fa anys que es produeix entre els diferents cossos, però que cada vegada es destaca com a més rellevant per part de totes les parts. L'objectiu és "ser eficients" en la resposta que es dona en cas d'una emergència "cada vegada més imprevisible", segons ha destacat el cap dels bombers a la Catalunya Central, Santi Lleonart.
En la reunió s'ha repassat l'operativa del pla NEUCAT i, sobretot, com es concreta i s'organitza sobre el terreny a la Catalunya Central.
Des de Protecció Civil, Agnès Centelles ha demanat corresponsalbitat a la ciutadania i que, davant d'un episodi important que els pugui deixar incomunicats, la gent sàpiga "autoprotegir-se". "Abans de fer desplaçaments llargs és important informar-se de les previsions meteorològiques i anar preparat", ha assenyalat.
Si es va a la muntanya, cal portar cadenes, roba d'abrigar i els dipòsits plens, amb aigua dins el cotxe. També el fet que si se circula amb vehicle, que s'adeqüi la velocitat a les condicions. I en casos de nevades rellevants, que directament s'evitin els desplaçaments, ha dit la responsable de Protecció Civil.
Centelles també ha recomanat que la població disposi del kit d'emergència de 72 hores, sobretot en casos de persones que viuen en urbanitzacions o masies aïllades, que podrien quedar incomunicades, i que fins i tot l'arribada dels serveis bàsics podria ser difícil.
Una de les novetats pel que fa als Agents Rurals, que precisament en cas d'emergència donen suport a les poblacions rurals, masies aïllades i petits nuclis, és l'ampliació de la plantilla. A partir del mes de gener, es passarà de 71 efectius a 104. El cos disposarà de més de 50 vehicles 4x4 per moure's per sobre del terreny.
Des del Meteocat, Santi Segalà ha explicat que hi ha tres fenòmens que els preocupen especialment en els períodes hivernals: la neu, el fred i el vent. Segons ha assenyalat, els models teòrics amb els quals treballen auguren un hivern amb temperatures lleugerament per sobre la mitjana climàtica i amb precipitacions que els mesos de desembre i gener podrien estar lleugerament per sobre la mitjana, humides a la zona litoral i prelitoral i més seques a la zona del Pirineu.
A la jornada hi havia membres de Protecció Civil, Bombers, Mossos, Agents Rurals, SEM i Meteocat. També s'hi ha convidat els gestors de carreteres, els gestors de la distribució elèctrica, els consells comarcals i ajuntaments i representants dels departaments de Salut i Territori.