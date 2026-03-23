Incendi en una casa de Sant Quirze de Besora

Un incendi ha cremat per complet el primer pis d'una casa del carrer del Pont de Sant Quirze de Besora. Els Bombers van rebre l'avís del foc pels volts de dos quarts de set del matí de diumenge, i van desplaçar-se immediatament al lloc dels fets amb tres dotacions terrestres.\r\n\r\nUn cop extingit l'incendi, els Bombers van poder comprovar que aquest havia afectat per complet la primera planta de l'habitatge, que estava format per una planta baixa i dos pisos més. A l'interior del domicili no s'hi va trobar cap persona.\r\n\r\n\r\n\r\nA Sant Quirze de Besora (avís 06.24h), hem treballat en l'incendi que s'ha produït en un immoble del c/ del Pont.\r\n\r\nLes 3🚒 activades han extingit l'incendi, que ha afectat completament un habitatge del primer pis de l'edifici.\r\n\r\nCap persona ha resultat afectada.@AjStQuirzeB pic.twitter.com/iZzlFdfj12\r\n— Bombers (@bomberscat) March 22, 2026\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n \r\n