23 de març de 2026

Societat

Incendi en una casa de Sant Quirze de Besora

Les flames han afectat per complet el primer pis de l'immoble

  • Els Bombers treballant al lloc dels fets, una casa del carrer del Pont de Sant Quirze de Besora.

Publicat el 23 de març de 2026 a les 09:50

Un incendi ha cremat per complet el primer pis d'una casa del carrer del Pont de Sant Quirze de Besora. Els Bombers van rebre l'avís del foc pels volts de dos quarts de set del matí de diumenge, i van desplaçar-se immediatament al lloc dels fets amb tres dotacions terrestres.

Un cop extingit l'incendi, els Bombers van poder comprovar que aquest havia afectat per complet la primera planta de l'habitatge, que estava format per una planta baixa i dos pisos més. A l'interior del domicili no s'hi va trobar cap persona.


 

