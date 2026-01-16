La UVic-UCC condemna l'atac a la Universitat de Birzeit

La Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya ha condemnat l'atac de l'exèrcit d'Israel sobre la Universitat de Birzeit (Cisjordània) del passat 6 de gener i que va causar una dotzena de ferits, un assalt en horari lectiu quan dins del centre educatiu hi havia estudiants, professorat i personal tècnic desenvolupant activitat acadèmica.
La UVic-UCC s'ha adherit al comunicat que va emetre fa uns dies per l'Associació Catalana d'Universitats Públiques (ACUP) amb la voluntat de denunciar "una actuació que vulnera el dret internacional humanitari i el dret internacionals dels drets humans".
En aquest sentit, la universitat detalla que "les universitats són béns civils, espais essencials per al coneixement i la ciència, on cap forma de violència hi té cabuda i, encara menys, la militar".
Les universitats condemnen l'atac i consideren que "suposa una vulneració flagrant dels principis humanitaris i del dret a l'educació del poble palestí", així com "un intent deliberat" per aconseguir que el centre "deixi de ser un espai de coneixement i llibertat".
Des de la UVic-UCC reiteren el seu rebuig "a qualsevol forma de violència i vulneració del dret internacional" en un context global d'escalada de conflictes i una deriva cap a la lògica de la força.
"Per coherència amb els valors universitaris, davant de l'atac contra la Universitat de Birzeit, la UVic-UCC torna a fer una crida a favor d'una pau veritable i duradora, i pel respecte dels drets i les llibertats del poble palestí", conclouen des de la universitat.