Mor l'advocada d'Osona Teresa Rosell

Després d'una llarga malaltia, l'advocada, jutgessa i professora universitària osonenca Teresa Rosell (Vic, 1968) ha mort aquest dimarts. Ho ha informat la seva família a través del seu perfil de la xarxa social X.
Establerta a Sant Vicenç de Torelló, Rosell era membre de l'Associació d'Advocats d'Osona en Defensa dels Drets Humans i havia estat coordinadora jurídica de l'Associació de Municipis per la Independència (AMI) del 2018 al 2024.
També havia assessorat en més d'una ocasió a Carles Puigdemont i va ser cap de gabinet de Ramon Espadaler quan aquest va ser conseller de Medi Ambient entre el 2001 i el 2003.
Diverses personalitats del món polític català, així com entitats i institucions del país, han mostrat el condol a la família i amics de Teresa Rosell i n'han destacat el seu activisme i la seva implicació, compromís i estima per Catalunya. Entre altres, l'expresident de la Generalitat, Quim Torra, o el secretari general de Junts, Jordi Turull.