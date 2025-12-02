02 de desembre de 2025

Mor l'advocada d'Osona Teresa Rosell

Era membre de l'Associació d'Advocats d'Osona en Defensa dels Drets Humans i, entre altres, havia estat coordinadora jurídica de l'Associació de Municipis per la Independència (AMI)

Publicat el 02 de desembre de 2025 a les 14:09

Després d'una llarga malaltia, l'advocada, jutgessa i professora universitària osonenca Teresa Rosell (Vic, 1968) ha mort aquest dimarts. Ho ha informat la seva família a través del seu perfil de la xarxa social X.

Establerta a Sant Vicenç de Torelló, Rosell era membre de l'Associació d'Advocats d'Osona en Defensa dels Drets Humans i havia estat coordinadora jurídica de l'Associació de Municipis per la Independència (AMI) del 2018 al 2024.

També havia assessorat en més d'una ocasió a Carles Puigdemont i va ser cap de gabinet de Ramon Espadaler quan aquest va ser conseller de Medi Ambient entre el 2001 i el 2003.

Diverses personalitats del món polític català, així com entitats i institucions del país, han mostrat el condol a la família i amics de Teresa Rosell i n'han destacat el seu activisme i la seva implicació, compromísestima per Catalunya. Entre altres, l'expresident de la Generalitat, Quim Torra, o el secretari general de Junts, Jordi Turull.

 

