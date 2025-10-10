Nova convocatòria a Manlleu per adjudicar un habitatge destinat a l'emancipació juvenil

L'Ajuntament de Manlleu ha obert una nova convocatòria per a l'adjudicació d'un habitatge destinat a l'emancipació juvenil. Fins al 3 de novembre, les persones interessades poden presentar la seva sol·licitud.
La convocatòria vol afavorir l'accés a l'habitatge de les persones joves del municipi. Poden optar-hi joves d'entre 18 i 30 anys que estiguin empadronades a la capital del Ter i que compleixin els requisits establerts a les bases del procés.
Com és el pis? I el preu del lloguer mensual?
L'any 2023, l'Ajuntament de Manlleu va assignar quatre habitatges amb la finalitat de fomentar l'emancipació juvenil. Ara, un dels immobles ha quedat lliure i, tal com detallen des del consistori, tampoc hi ha llista d'espera per accedir-hi.
D'aquesta manera, s'ha obert una nova convocatòria per adjudicar l'habitatge, un pis d'una sola estança. Per les característiques de l'immoble, les unitats familiars que hi visquin podran estar integrades per una o dues persones adultes i per una persona adulta i un descendent a càrrec.
El preu del lloguer mensual és de 225 a 250 euros, i la durada del contracte de lloguer serà de set anys improrrogables.
El pis s'entregarà sense mobles i equipats amb electrodomèstics. El cost dels serveis d'aigua, llum i gas, així com les despeses comunitàries, els residus i la resta de taxes, aniran a càrrec de les persones que hi resideixen.
L'Ajuntament detalla que l'habitatge s'adjudicarà a les persones que obtingui la millor puntuació segons els criteris de les bases i, les persones que compleixin els requisits, però que no siguin seleccionades, restaran en la llista d'espera per futures vacants.