Les obres de «bunquerització» de l'escorxador de Manlleu avancen a bon ritme

Les obres a l'escorxador municipal de Manlleu avancen a bon ritme amb l'objectiu de minimitzar els sorolls i les olors que es deriven de l'activitat que s'hi realitza i garantir, així, la viabilitat i la sostenibilitat a llarg termini d'un equipament que dona servei a més de 750 explotacions ramaderes. La majoria són d'Osona, però també hi porten bestiar des del Lluçanès, el Moianès, el Berguedà, el Bages, el Solsonès i, fins i tot, del Vallès Oriental i la Garrotxa.

És l'única infraestructura d'aquestes característiques a la Catalunya Central –n'hi ha un de privat al Berguedà i un altre al Ripollès, però amb poca capacitat- i s'hi sacrifiquen anualment 8.000 caps de boví, 30.000 d'oví i 3.000 de cabrum.

La millora de les instal·lacions té un cost total de 610.000 euros, dels quals 229.541 euros –el 42% de la inversió- procediran d'un ajut que promou la Direcció General d'Empreses Agroalimentaris, Qualitat i Gastronomia del Departament d'Acció Climàtica, tal com ha anunciat aquest divendres el seu director general, Joan Gòdia. Una aportació que se suma als 150.000 euros finançats per la Diputació de Barcelona.

Les mesures adoptades, entre altres, permeten el confinament de la nau industrial, la millora en la càrrega i descàrrega del bestiar i en la logística de maneig d'aquestes operacions, amb la finalitat de pal·liar les molèsties ocasionades al veïnat –molt crític des de fa anys amb aquesta infraestructura ubicada al mig del municipi-.

Des de l'Ajuntament s'han reajustat els horaris de l'activitat a l'escorxador, una mesura que des de l'associació que gestiona l'equipament -la Societat Manlleuenca d'Artesans- demanen revisar. Amb tot, tal com avança l'ACN, l'alcalde de Manlleu, Arnau Rovira, ja ha deixat clar que, de moment, això no passarà, almenys fins que es resolgui la causa oberta per una denúncia de Fiscalia que hi ha als jutjats.

"La burocràcia se'ns acaba menjat"

Des de la Societat Manlleuenca d'Artesans, qui gestiona l'escorxador municipal de la capital del Ter des del 1995, celebren les ajudes que han arribat des de les administracions, perquè, diuen, "estàvem amb l'aigua fins al coll": "Hem fet tot el possible per tirar endavant un servei que, al final, és pels comerciants, pels carnissers i pels pagesos".

Amb tot, remarquen que "tenim un problema molt greu amb els horaris", reajustats des de l'Ajuntament de Manlleu per donar resposta a les reiterades queixes del veïnat. Si bé abans iniciaven la jornada a les sis del matí amb l'arribada escalonadament del bestiar, ara han de començar a les vuit del matí i acabar a les sis de la tarda. "És molt limitat", insisteixen.

En aquesta línia i després de la inversió feta per bunqueritzar les instal·lacions, demanen al consistori començar el procés de càrrega i descàrrega a les set del matí. "La burocràcia se'ns acaba menjat", diuen.

Una de les quadres de bestiar de la nau industrial de l'escorxador municipal de Manlleu.Irene Giménez Vinyet

"Una estructura de país"

"L'escorxador de Manlleu és una infraestructura estratègica pel sector ramader i dels carnissers de la Catalunya Central", remarca Joan Gòdia, director general d'Empreses Agroalimentàries, Qualitat i Gastronomia d'Acció Climàtica, que ha anunciat aquest divendres la injecció de gairebé 230.000 euros per completar la remodelació de l'equipament.

En aquesta línia, detalla que des del Departament s'han buscat eines per donar suport a l'acondiciament de les instal·lacions, que s'ubiquen dins la trama urbana del municipi. "L'aposta per aquesta infraestructura va en consonància amb l'Estratègia alimentària de Catalunya i amb l'objectiu d'assolir un sistema alimentari propi i arrelat al territori", subratlla Gòdia.

Per la seva banda, Elisenda Guillaumes, directora general d'Agricultura i Ramaderia, posa en valor el servei que dona l'escorxador de Manlleu al territori: "És una estructura de país si realment volem defensar un model agrari sostenible i de proximitat".

En aquesta línia, afegeix que el bestiar que s'hi sacrifica prové d'explotacions de petita i mitjana capacitat de la Catalunya Central, on no hi ha alternatives a la infraestructura de la capital del Ter –el més semblant es troba a les Terres de l'Ebre-. Aquestes passen, diu, pels grans escorxadors de l'Àrea Metropolitana.