Què fer aquest cap de setmana a Osona i el Lluçanès: 21, 22 i 23 de novembre

Arriba un nou cap de setmana farcit de propostes culturals i lúdiques a Osona i el Lluçanès. N'hi ha per a tots els públics i gustos, per això, des de la redacció d'Osona.com hem preparat un recull de les activitats més destacades pel cap de setmana del 21, 22 i 23 de novembre a les nostres comarques.
Torelló: Festival BBVA de Cinema de Muntanya
Del 14 al 23 de novembre se celebra la 43a edició del Festival BBVA de Cinema de Muntanya de Torelló, una cita marcada al calendari pels amants de les aventures. Enguany, el certamen ha batut el rècord de participació i, en total, s'hi han inscrit 176 pel·lícules, de les quals se n'han escollit 49 per al concurs oficial.
Roda de Ter: Jornades Miquel Martí i Pol
Durant el mes de novembre es despleguen les Jornades Miquel Martí i Pol, impulsades per la fundació que porta el seu nom i que, enguany, commemora el 22è aniversari de la mort del poeta de Roda de Ter.
- Què? Jornades Miquel Martí i Pol
- Quan? Novembre 2025
- On? Roda de Ter/Osona
- Més informació
Vic: Visita guiada dels diumenges
Els diumenges de novembre, Vic ofereix una visita guiada que, aquest mes es fa en col·laboració amb Aigües Vic en motiu del seu aniversari. La visita Fonts, Pous i Repartidors. El repte d'abastir d'aigua la ciutat anirà a càrrec de Xavier Cervera.
- Què? Visita guiada dels diumenges
- Quan? 2, 9, 16, 23 i 30 de novembre
- On? Vic
- Més informació
Gurb: Festa Major 2025
De l'11 de novembre al 7 de desembre, Gurb celebra la Festa Major 2025 amb un programa carregat d'activitats culturals, esportives, tradicionals i populars com el pregó, música en directe, el ciclocròs o el correfoc. Aquest cap de setmana té lloc una de les propostes més esperades de la festivitat, el concert jove amb Strombers, Akoblats i fi de festa amb DJ Velasco.
- Què? Festa Major de Gurb
- Quan? De l'11 de novembre al 7 de desembre
- On? Gurb
- Més informaciól
Tona: Fira Joc-Joc
Aquest dissabte 22 de novembre se celebra a Tona una nova edició de la Fira Joc-Joc, un espai per a tota la família i per aficionats als jocs a on gaudir d'una jornada farcida de propostes d'entreteniment. La plaça Major acollirà la Fira de la Pesseta, i en altres punts del municipi s'hi instal·laran els jocs de carrer, el mercat d'artesans i productes locals, els jocs adaptats per a persones invidents o un espai de baixos estímuls sensorials. La Fira Joc-Joc és l'acte central de la Festa Major de Sant Andreu de Tona, patró del municipi, que se celebra del 21 al 30 de novembre.
- Què? Fira Joc-Joc
- Quan? Dissabte 22 de novembre
- On? Tona
Santa Eugènia de Berga: Fira del disc
Del 21 al 23 de novembre, Santa Eugènia de Berga celebra la Fira del disc, un esdeveniment pels amants de la música, els vinils i els CD. A més de les parades i col·leccionistes, també hi han programats diferents concerts en directe.
- Què? Fira del disc
- Quan? Del 21 al 23 de novembre
- On? Santa Eugènia de Berga
- Més informació
Santa Eulàlia de Riuprimer: Fira del Fredeluc i la Botifarra
El diumenge 23 de novembre se celebra la 7a edició de la Fira del Fredeluc i la Botifarra de Santa Eulàlia de Riuprimer.
- Què? Fira del Fredeluc i la Botifarra
- Quan? Diumenge 23 de novembre
- On? Santa Eulàlia de Riuprimer
- Més informació