Osona Cuina creix i suma nou membres

Osona Cuina creix amb la incorporació de nou membres en el marc de l'inici d'un any molt especial pel col·lectiu: el 2027, l'entitat celebrarà els 25 anys del Dijous Llarder a la plaça Major de Vic i, a partir de la tardor, arrencarà la commemoració dels seus 30 anys de trajectòria.
D'aquesta manera, Osona Cuina reforça el seu compromís amb la gastronomia de la comarca amb l'objectiu de donar-hi visibilitat i situar-la en un referent de país, a més connectar amb les noves generacions de professionals del sector.
Entre les noves incorporacions, les quals comparteixen una manera d'entendre la cuina basada en l'arrelament al territori, hi ha A Lloc, de Torelló, liderat per Ernest Sabatés i Pol Cordomí; Mas Estanyol, al Brull, amb Elisenda Cañet; Vins Riera, de Sant Hipòlit de Voltregà, impulsat per Marçat Curriu, Martí Mallol i Lluís Parareda; i La Canal, de Tona, amb Ethan Álvarez i Arnau Salvans al capdavant. Aquestes incorporacions se sumen als membres actuals del col·lectiu: Bareku (Vic), Ca la Cinta (L'Alou), Cafè del Mig (Perafita), Can Ton (Santa Eulàlia de Riuprimer), Can Fortuny (Vic), El Bart (Vic), Fonda Sala (Olost), Insòlit (Vic), La Competència (Vic), Mas Monells (Sant Bartomeu del Grau) i Via Restaurant (Vic).
Un 2027 de celebracions
Osona Cuina es troba a les portes d'un any molt especial: el 2027, el col·lectiu celebrarà els 25 anys del Dijous Llarder a la Plaça Major de Vic, una de les iniciatives més emblemàtiques i multitudinàries impulsades per l'entitat.
Al mateix temps, a partir de la tardor del pròxim any, Osona Cuina també iniciarà la celebració dels seus 30 anys de trajectòria, que es compliran el 2028. En aquest context, el col·lectiu també vol reconèixer la complicitat dels patrocinadors, col·laboradors, productors, entitats i administracions que han acompanyat el projecte al llarg dels anys. Un suport, diuen, que ha estat clau per enfortir el vincle de l'entitat amb la comarca, donar visibilitat al producte local i continuar impulsant "una gastronomia arrelada, compartida i de qualitat".