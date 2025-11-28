Pilarín Bayés ingressada a l'hospital: «No moriré, però no podré dibuixar en un mes»

La ninotaire vigatana ja fa mesos que va comunicar a través de les seves xarxes socials, en concret, al seu perfil d'Instagram, que estava travessant problemes de salut. "Estic fent un tractament facial per un problema que tenia amb unes taques malignes", va informar Pilarín Bayés. Aquest estiu no va poder inaugurar la temporada amb la seva típica escabussada per aquest mateix problema, però va fer un recull de les últimes per compartir amb els seus fidels seguidors d'Instagram. Avui, però, ha espantat a tothom amb un vídeo que ha publicat també a Instagram des del llit de l'hospital.
"Estimats, ja em veieu, aquí tirada en el llit", comença explicant Bayés al vídeo que ha sorprès els seus seguidors a Instagram. La ninotaire no explica quin ha sigut l'accident que l'ha dut a l'hospital, però sí que s'ha trencat un braç i que té "una bona tonya a la cara", per la qual cosa tot indica a què ha sigut una caiguda, ja que al peu del vídeo indica que "anem a 2000 per hora i la vida ens posa a lloc!".
"No em puc moure i no podré anar-hi a molts compromisos que tenia", continua dient Bayés des del llit de l'hospital. Tot i això, el que més preocupa a la ninotaire és la seva passió: "No podré dibuixar durant un mes aproximadament", però ha promès que hi tornarà aviat i amb moltes més coses.
El diagnòstic que dona la ninotaire pretén tranquil·litzar el seu públic: "Diuen que no em moriré d'això, és una bona notícia, almenys per mi". Bayés no ha volgut deixar passar l'oportunitat i, des del llit de l'hospital en què està ingressada, ha manat una felicitació de Nadal a tothom que ha arribat al cor dels seus seguidors.
Els comentaris s'han omplert de missatges d'ànims per a la històrica ninotaire que han destacat el somriure de Bayés tot i estar ingressada i li han desitjat una ràpida i bona recuperació.