Ramon Batllés i Santasmasas, distingit com a Fill Predilecte de Tona

L'Ajuntament de Tona ha distingit com a Fill Predilecte del municipi a Ramon Batllés i Santasmasas, qui ja havia estat reconegut amb el Premi Mil·liari l'any 1998.
Batllés, amant de la cultura i amb una estima immensa pel poble de Tona, és un col·leccionista de la memòria escrita i gràfica del municipi.
El consistori li ha atorgat la distinció aquest mes de setembre en una cerimònia a la sala de plens.
Entre altres personalitats, a l'acte va participar-hi l'alcalde de Tona, Lluís Ges; la regidora de Patrimoni, Mia Casadesús; l'historiador i president de la Fundació Buixaderas-Grau, Carles Puigferrat; la neboda i representant de la família, Maria Pesqués; l'exregidor Josep Sardà; Quim Romeu, en representació de la Germandat de Sant Andreu; i Lluís Baulenes, de l'Esbart Dansaire.
El batlle tonenc va destacar "l'honor que suposa poder entregar a Ramon Batllés la màxima distinció que atorga Tona, reconeixent així la seva trajectòria i dedicació a la cultura, la història i el patrimoni local".
Puigferrat va repassar la trajectòria de Batllés, la seva biografia i el seu paper clau en el món associatiu del municipi, així com la seva tasca incansable en la preservació i difusió de la memòria històrica del poble.
La cerimònia va concloure amb el lliurament d'una placa commemorativa a Ramon Batllés i un ram de flors a la Núria, la seva esposa.
Ramon Batllés i Santasmasa ha cedit el seu arxiu al municipi, una donació que, a partir d'ara, formarà part del patrimoni col·lectiu de tots els tonencs i tonenques.