Roda de Ter cedirà un solar a la Generalitat per construir-hi 20 habitatges de protecció oficial

L'Ajuntament de Roda de Ter ha celebrat un ple extraordinari per aprovar la cessió d'un solar municipal a l'avinguda Pere Baurier a l'Agència de l'Habitatge de Catalunya per a construir-hi una vintena de pisos de protecció oficial. L'objectiu és accelerar el procés per entrar en el primer concurs de cessió a promotors que preveu convocar la Generalitat.
A través del conveni aprovat, l'Ajuntament cedeix un dret de superfície sobre un solar municipal durant 75 anys a l'Agència de l'Habitatge de Catalunya, que gestionarà la selecció del promotor privat que haurà de construir-hi una vintena d'habitatges en règim de lloguer.
Per accedir-hi, caldrà un mínim de dos anys d'empadronament al municipi, que el preu del lloguer no superi el 30% dels ingressos del llogater i que la distribució reservarà un 10% per a situacions de vulnerabilitat, un 35% per a joves i la resta pel conjunt de la població
"L'habitatge és un dret reconegut a la Constitució, però no s'ha garantit. Si la Generalitat posa aquesta eina a la nostra disposició, hem cregut necessari facilitar-ho", ha justificat l'alcalde de Roda, Toni Mas (ERC). La cessió del terreny s'ha aprovat amb els vots favorables d'ERC, Ara Roda, IpR i Sumem per Roda, i les abstencions de Junts i Rodem.
Des de l'oposició, Ara Roda ha demanat que la comissió de seguiment prevista pel conveni sigui oberta als grups de l'oposició. Des de Junts ha mostrat referència per una primera adjudicació gestionada per l'Ajuntament i han alertat dels problemes d'aparcament a la zona, mentre que des de Rodem, han al·legat manca de planificació i poc marge per estudiar l'expedient.