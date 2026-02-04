Tona presenta el projecte de renaturalització del pati de l'Escola de l'Era de Dalt

L'Ajuntament de Tona ha presentat el projecte de renaturalització del pati de l'Escola de l'Era de Dalt, una iniciativa que pretén transformar aquest espai en un entorn més verd, saludable, inclusiu i adaptat a les necessitats educatives actuals.
Marc García, membre de l'AFA del centre educatiu, detalla que el projecte té un llarg recorregut i s'inicia l'any 1988 amb la construcció de l'escola, la qual ha evolucionat en consonància amb les demandes de la comunitat educativa. La mateixa AFA va presentar, l'any 2022, uns estudis per millorar els espais exteriors del centre, i ja s'apostava per la renaturalització del pati i la creació d'espais diversos i acollidors.
La directora de l'escola, Diana Valldeoriola, posa en focus en les necessitats pedagògiques i funcionals que el projecte permetrà cobrir, i destaca la necessitat d'una pista coberta per a les activitats d'educació física, actes oberts a les famílies i usos polivalents. També remarca la importància de crear nous espais de joc, millorar l'accessibilitat a les aules d'infantil, reduir la presència de ciment i afavorir el benestar de l'alumnat.
La regidora d'Educació, Mia Casadesús, diu que el projecte dona resposta tant a les demandes de la comunitat educativa com a la necessitat d'adaptar els espais escolars a l'evolució climàtica. Tanmateix, remarca que es tracta d'una iniciativa de consens, amb participació i el treball conjunt entre famílies, escola i Ajuntament, incorporant els resultats d'estudis i processos participatius previs.
L'alcalde de Tona, Lluís Ges, destaca les característiques tècniques del projecte i el full de ruta previst. La iniciativa inclou la plantació de nova vegetació, amb arbres, arbustos i plantes aromàtiques; l'ampliació de l'hort escolar; la pavimentació i renovació de les dues pistes esportives amb sistemes de grades i zones d'estada; la millora del porxo i dels camins principals; la incorporació de nous elements de joc, mobiliari urbà, fonts d'aigua i papereres de recollida selectiva; la millora de la il·luminació i l'actualització del sistema de drenatge i clavegueram.
El projecte de renaturalització de pati també preveu la creació de zones d'estada i descans, espais de joc lliure amb paviment tou i àrees polivalents que podran utilitzar-se també per a activitats pedagògiques a l'aire lliure.
També té vocació de servei pel municipi, ja que el pati es concep com un espai que, en moments concrets i fora de l'horari lectiu, es podrà obrir a la ciutadania per acollir activitats culturals i esportives.
La gestió es durà a terme des de l'Àrea d'Urbanisme, amb un procés de licitació que s'engegarà pròximament, i l'execució de les obres que es faran coincidir, en part, durant l'estiu per aprofitar el període festiu de l'escola.
També es preveu, en una segona fase, la instal·lació de plaques solars i l'eliminació progressiva de combustibles fòssils de l'escola.