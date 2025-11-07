Un mes de l'inici del tall a l'R3: usuaris i ajuntaments valoren positivament el pla alternatiu d'autobusos

Entitats d'usuaris del transport públic i els ajuntaments de la Garriga (Vallès Oriental) i Centelles coincideixen en el bon funcionament del transport alternatiu per carretera en el primer mes del macrotall a l'R3, tot i que lamenten que, malgrat no haver-hi circulació de combois entre Barcelona i la Garriga, segueixen els retards línia amunt.
"Els enllaços en bus són competitius", diu un dels portaveus de la Plataforma Perquè No ens Fotin el Tren, Marc Janeras, en declaracions a l'ACN.
Els usuaris celebren els canvis en el Pla Alternatiu de Transport que s'han anat fent -com l'augment de freqüències a la Garriga- però lamenten que la mobilitat entre el Vallès i Osona està "mal atesa" i no s'hi ha trobat cap solució.
Renfe calcula que ha mantingut un 80% dels passatgers en el primer mes de la interrupció del servei. Segons números de la companyia, es tracta d'unes 16.000 persones que han fet servir el bus o l'R2 i l'R4.
La plataforma Perquè No ens Fotin el Tren ha valorat positivament com està funcionant el dispositiu alternatiu de transport amb motiu del tall a l'R3 per les obres de desdoblament. "Ho hem batallat durant molts mesos, els enllaços són competitius i ens n'alegrem", diu Janeras.
El portaveu de Renfe a Catalunya, Antonio Carmona, ha fet aquesta setmana una valoració "positiva" del macrotall, així com de les millores adoptades per la "reconfiguració horària dels busos" a la Garriga, amb una freqüència cada mitja hora.
Des de les associacions d'usuaris també aplaudeixen canvis que consideren que eren necessaris ja de partida, com aquesta ampliació del servei de bus des de la Garriga fins a Barcelona, perquè necessitava un ajust.
Un mes després del tall, però, els usuaris consideren que els informadors no estan prou ben formats per oferir un bon servei als usuaris i que alguns autobusos surten abans de l'hora prevista, confonent els viatgers.
"Segurament el concepte d'hora punta a la Garriga s'hauria d'ampliar una mica més, però en general el servei està funcionant correctament", assegura el president de la PTP, Adrià Ramírez.
Des de la Garriga s'han mostrat satisfets perquè s'han escoltat les reivindicacions fetes abans de l'inici del tall: "Era molt important incrementar la freqüència de busos a les hores punta cada mitja hora i no cada hora, hauria d'haver estat així des del minut zero", indica l'alcaldessa, Meritxell Budó, a l'ACN. De fet, afegeix que amb les dades del tall de 2023 ja es podria haver avançat molta feina pel que fa a la previsió.
Juntament amb l'increment de busos en hora punta, l'alcaldessa de la Garriga destaca la posada en servei d'un bus que surt cada dia a les 22:00 hores de Barcelona en direcció al municipi, un ajust que havien demanat també d'entrada i que ja funciona, motiu pel qual creu que la interacció entre administracions i població ha funcionat correctament.
En aquest sentit, des de Renfe, el portaveu de l'operadora a Catalunya ha posat en relleu les converses amb els agents del territori, i les mesures acordades amb la Generalitat, consistoris i plataformes i entitats per intentar millorar el servei.
Budó considera que l'Ajuntament vetllarà perquè el servei de bus funcioni, escoltant la veu dels usuaris: "Si hi ha res que deixa de funcionar, com Ajuntament haurem de negociar amb Renfe i Adif si cal introduir nous canvis", remarca.
Un servei alternatiu "diversificat" que ha millorat la mobilitat a Centelles
Centelles s'ha convertit des de fa un mes en un dels epicentres de la connectivitat de l'R3 pel que fa al transport alternatiu. El seu alcalde, Josep Paré, en fa una lectura positiva destacant que les converses tant amb Renfe com Adif "estan funcionant bé i han permès els ajustos i canvis per millorar".
Des de Centelles, l'alcalde explica que durant aquest temps s'han detectat algunes disfuncions pel que fa a la coordinació entre trens i autobusos. Es va identificar que en algunes ocasions arribaven passatgers en tren que, després, quan havien d'agafar el transport per carretera, l'autobús ja havia marxat. Paré afirma que són incidències que ja s'han reportat i s'hi han donat resposta.
La gran quantitat d'autobusos entrant i sortint del municipi feia preveure afectacions a la mobilitat de la localitat, sobretot als veïns dels barris del sud i també a l'escola propera a l'estació. Tanmateix, el batlle fa una bona valoració de la sistemàtica dels busos, millorada en part gràcies a l'experiència de l'anterior tall, que ha fet que les incidències hagin estat "mínimes".
Un altre dels factors que ha contribuït a una millora de la mobilitat ha estat la "diversificació" del servei alternatiu, diu Paré, amb oferta des de Vic, la Garriga o Granollers. "Aquella demanda tan important que tenia Centelles en l'anterior tall, i la tensió que generava, ara no hi és", puntualitza l'alcalde. "No hi ha tants autobusos, i l'escola, el tanatori o el cementiri ho han notat", afirma.
Parts "mal ateses"
Malgrat la satisfacció general, per la plataforma Perquè No ens Fotin el Tren, també queda "mal atesa" una part de la mobilitat, com la que connecta el Vallès amb Osona: "No s'hi està donant solució", lamenta Janeras.
Concretament, fa referència a, per exemple, veïns de Mollet del Vallès, i poblacions dels voltants, que han vist com el temps de desplaçament fins a la capital d'Osona s'ha més que duplicat. Abans del macrotall, amb Rodalies s'arribava en uns 50 minuts. En canvi, actualment, han d'agafar un bus del pla alternatiu, que fa parada a totes les estacions de l'R3, i a Centelles o la Garriga pujar en un tren. Tot plegat, eleva la durada del viatge prop de dues hores. L'altra alternativa és anar fins a Fabra i Puig, a Barcelona, i pujar en un bus directe a Vic, cosa que suposa uns 90 minuts.
Alhora, el portaveu adverteix que els autobusos que fan parades a totes les estacions triguen massa en comparació amb el tren. "Si han d'entrar i sortir de les estacions, això ha fet que algun moviment hagi incrementat una hora el recorregut inicial", precisa.
Segueixen els retards línia amunt
La plataforma d'usuaris Perquè No ens Fotin el Tren lamenta, en tot cas, que s'hagi "perdut" l'oportunitat d'exhibir un funcionament "fiable" del tren en el tram des de la Garriga fins a la Tor de Querol.
Des que va començar el macrotall, el tram "desconnectat" de la xarxa continua tenint el major retard mitjà de tot el sistema de Rodalies, assenyala Marc Janeras.
"Sempre ens han donat excuses de la complexitat d'interactuar amb altres línies, els túnels de Barcelona, la saturació, com això repercuteix via amunt, però ara la línia està desconnectada i tot i haver millorat la puntualitat en un 28%, continua sent la pitjor", diu Janeras. "Rodalies hauria d'exhibir fiabilitat per recuperar una demanda que ompli els busos i després els trens", afegeix.
En la mateixa línia, el portaveu de la PTP, Adrià Ramírez, lamenta que segueixi el mal servei a la resta de l'R3, amb retards de 10 minuts de mitjana, encara que la part "més complicada" del trajecte, l'entrada als túnels de Barcelona, estigui tallada.
Des de la PTP s'insisteix en el fet que fins que no s'actuï integralment a tota la línia per desdoblar-la, com a mínim fins a Vic o Torelló (Osona) i es facin actuacions puntuals fins a Puigcerdà, no s'aconseguirà una R3 "en un estat adequat, raonable i competitiu".
"El mal estat de la línia es demostra amb el fet que els viatgers van millor amb els busos alternatius que no pas amb el tren que, per les seves característiques, hauria de ser molt més atractiu. No ens podem encantar més amb el desdoblament total", es queixa Ramírez.
Carmona explica que s'està analitzant "tram a tram" la xarxa entre la Garriga i Puigcerdà, amb la col·laboració de maquinistes, per tal de "millorar l'oferta ferroviària i fer-la més fiable".
Carmona afirma que hi ha "condicionants que generen distorsions en la prestació del servei" encara que ara mateix no hi hagi la convivència "amb el servei de l'R1 i l'R4 al túnel de plaça de Catalunya". Malgrat això, no precisa de quins es tracta. A la vegada, admet un augment del temps del viatge, malgrat que "s'ha treballat per tal de minimitzar-ho".
L'alcaldessa de la Garriga, Meritxell Budó, insisteix que cal continuar reclamant un transport ferroviari públic digne: "L'R3 continua sent la línia amb més retards de Catalunya, parlem dels problemes fins a Barcelona, però també fins a Puigcerdà", afegeix, precisament en referència als retards i interrupcions constants del servei.